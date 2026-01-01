隨著生成式AI在2025年徹底攻佔社群版面，Instagram負責人Adam Mosseri稍早發出頗具爭議的「2026年趨勢預測」。其直言不諱地表示，預期AI生成內容將全面超越真實影像，而在這個真假難辨的時代，試圖標記所有AI內容已經不切實際，未來的邏輯將徹底翻轉：我們不再抓「假」圖，而是要驗證「真」圖。

Instagram負責人：AI內容多到抓不完，未來該標記的是「真人照片」而非AI

承認AI偵測失敗，把球丟給相機廠

Adam Mosseri在長文中指出，隨著AI模仿現實的能力越來越強，各大社群平台辨識AI的機制 (如浮水印或偵測演算法)遲早會失效，更將隨著AI技術進步而越來越不準確。

因此，他提出了一個觀點：「對內容進行真實發表身分識別，遠比識別偽造內容更為實際」。

Adam Mosseri建議，應該由相機設備商 (推測包含手機品牌如蘋果、三星及傳統相機廠)在拍攝當下就對影像進行「加密簽名」 (Cryptographically sign)，建立一條完整的數位監管鏈 (Chain of custody)。而這個言論被外界解讀為Meta變相承認了其投入鉅資開發的AI偵測技術宣告失敗，並且試圖將驗證責任轉嫁給硬體業者。

完美的照片像是AI？創作者請「拍醜一點」

對於長期在Instagram上經營的創作者與攝影師，Adam Mosseri給出的建議更是令人玩味，甚至感到諷刺。

他認為，過去Instagram盛行的那種「精緻、完美」 (Polished) 的影像美學「已經死了」。原因很簡單：AI現在能輕易生成出光影完美、構圖無瑕的圖片。

Adam Mosseri直言，為了證明自己是「真人」而非AI，創作者應該追求更「Raw」 (原生) 甚至「Unflattering」 (不修邊幅/不完美) 的影像風格。在他看來，相機公司若還在追求讓每個人都拍得像專業攝影師，那是「押錯寶」了；在2026年，唯有保留瑕疵與真實感，才是人類創作者的生存之道。

分析觀點：把平台變成 AI 農場的藉口？

Meta坐擁30億用戶與龐大的AI算力，卻雙手一攤表示「AI太多了我們抓不完」，並且將辨識真偽的責任推給了上游的硬體製造商。雖然C2PA等數位簽章技術確實是趨勢，但這並不代表平台方可以放棄把關的責任。

更令人擔憂的是，Adam Mosseri發言等於是對專業攝影師判了死刑。如果一張構圖精美、修圖完善的攝影作品，因為「太完美」而被演算法判定為AI生成，並且遭到降權，那Instagram還有什麼資格稱為攝影分享平台？

Adam Mosseri的預測或許反映了現實——Instagram未來將充斥著大量的AI合成內容 (AI Slop)，而真人用戶為了自證清白，只能被迫分享那些粗糙、未經修飾的生活照。這聽起來不像是一個美好的未來，倒像是一個混亂的內容農場。

