近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

20 分鐘錄影上限

那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

新增復原 Undo 工具

面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

綠幕去背更自然

Reels 常見的綠幕特效也獲得優化囉～官方改善了邊緣閃爍與抖動問題，整體合成效果更乾淨，不論是極地、沙漠各種場景都能讓你宛如置身其中，沒有破綻的合成讓影片呈現更順眼的視覺品質！

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

自訂濾鏡強度

Instagram 更新了影像調整介面，除了濾鏡還新增了可調式的滑桿，讓使用者能微調皮膚柔化的程度，比起以往過度美肌、塑膠感濾鏡，現在能取得更自然的成像風格也不會有磨皮開太大鼻子不見的問題！

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

倒數計時拍攝

這次更新也多了倒數計時拍攝囉，如果一個人要拍攝常常只能先按錄影到定點後再開始表演，有時候位置喬比較久前面就會有很多廢片，但現在不用擔心啦，可以設定倒數計拍攝，不用手忙腳亂也不必麻煩別人，就可以從從容容的拍下自己的畫面，也算是 I 人的一個小確幸啦～

Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看

小結

從新功能不難看出 Instagram 想讓 Reels 不僅是短影音，而是能承載完整故事的內容場域，面對 TikTok、YouTube Shorts 與 Podcast 影像化等潮流，Reels 正逐步擴大創作空間，也替創作者打開更多敘事可能，以後說不定可以媲美專業的剪輯軟體，實現製作與發布平台一條龍的服務，那麼剪輯小白就有福啦！

