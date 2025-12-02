INSTER台灣接單破200！HYUNDAI都會小精靈賣到缺車

記者鍾釗榛／綜合報導

HYUNDAI「Fun 電小精靈」INSTER 自上市後聲量一路爆衝，南陽實業今日公布最新數據，全台訂單已突破200張，直接證明台灣都會純電小車市場正急速升溫。由於INSTER在全球同步熱賣、原廠產能滿載，台灣配額相對不多，目前熱門車型與車色平均得等上3個月，搶車氣氛超火熱。

INSTER全台訂單已突破200張。（圖／Hyundai提供）

鵝黃最受歡迎

INSTER主打「城市裡最好玩的電動小車」，外觀走小型跨界休旅風，短前後懸、厚實輪拱加上像素風頭尾燈，走在街頭辨識度超高。最有趣的是車色選擇，「鵝黃色」直接成為明星色，獨占40%訂單；白色與綠色則各占約20%，不論年輕族群或家庭客層，都能找到符合品味的風格。

INSTER「鵝黃色」直接成為明星色。（圖／Hyundai提供）

小車也能很靈活

車室同樣主打年輕、簡約和科技氛圍，大面積中控搭配跳色飾板，搭配可滑移、可放倒的多功能座椅，無論是平日通勤、好友小旅行或週末跑景點，都能輕鬆應付，空間彈性超乎車身尺碼。

車室主打年輕、簡約和科技氛圍。（圖／Hyundai提供）

EV400-B最熱賣

從接單結構來看，入手門檻親民、續航務實的EV400-B最受青睞，占比約 50%；而續航更長、配備更齊全的EV450則有45%貢獻度，顯示台灣消費者對電動小車需求已從「只求代步」變成「通勤＋旅遊都要顧到」。

展間持續加開資源

南陽實業強調，INSTER靠著好開、好停又省錢的產品特性，加上更貼近日常的電能續航，成功吸引追求新世代移動方式的族群。因應全球熱銷與國內配額有限，建議想入主的消費者盡早到HYUNDAI展示中心賞車、預訂。

