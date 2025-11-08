The All-New INSTER Fun電小精靈 限時優惠價89.9萬元起



【記者謝錦慧台北報導】近年來，Hyundai汽車以「一年一台電動車」的節奏，積極拓展在台純電產品線：從旗艦跨界休旅IONIQ 5、純電轎跑IONIQ 6、高性能電動跑旅IONIQ 5 N，到去年上市的KONA Electric，展現品牌推動電動化的決心與企圖。放眼全球，Hyundai汽車集團穩居全球電動車領導品牌之列；旗下IONIQ家族更連續四年橫掃「World Car Awards世界年度風雲車」系列大獎。延續這股創新能量，INSTER Electric甫於2025年榮獲「World Electric Vehicle世界年度電動車」殊榮，並在全球「World Car Awards」中榮登Top 3 Finalist，憑藉前瞻設計、靈活空間與極高性價比，INSTER成為全球最受矚目的新世代純電小車之一。



此次由南陽實業導入的全新INSTER，不僅宣告Hyundai汽車在台電動化布局邁入全新階段，更完成「從入門都會到性能跑旅」的全級距純電產品陣線，讓消費者以更親近的門檻，體驗最新純電科技與設計美學。INSTER今日(6日)正式上市，提供三款車型，限時優惠價89.9萬元起，11月15日起消費者即可至指定展示地點進行VIP賞車，並將於2026年1月起開始交車。

EV400-A EV400-B EV450

建議售價 94.9萬元 104.9萬元 109.9萬元

限時優惠價89.9萬元 99.9萬元 104.9萬元



「INSTER」命名寓意：Intimate × Innovative

車名源自英文字“Intimate”（親近）與“Innovative”（創新）的結合，象徵以貼近人心的創新設計，打造能與日常生活情感連結的移動夥伴。INSTER將科技轉譯為日常溫度，以靈巧駕馭手感、可愛而洗鍊的造型語彙，詮釋現代都會族群對「個性、永續與便利」的完美平衡。



Fun電小精靈：俏皮外觀 × 靈巧都會車格

「Fun電小精靈」全新INSTER結合靈巧身形、獨特造型與創新科技，為都會用車族群打造最聰明、最有型、最有溫度的純電新選擇。延續Hyundai IONIQ家族的未來設計語彙，外觀以「Pixels像素」造型為核心，融合圓潤與俐落的線條比例，呈現科技感十足又不失親和力的造型風格。從環形日行燈、投射式頭燈到尾燈設計，都以像素光影語彙貫穿全車，細節層層堆疊，展現充滿玩心與個性的視覺語言。多樣繽紛車色如鵝黃、橘、軍綠、消光銀、消光藍註1等，更讓每位駕駛都能打造專屬於自己的風格座駕。



車身長度僅 3.8 公尺的INSTER，卻在 2,580 mm 軸距與高效空間設計的加持下，創造出跨級距的乘坐與載物表現，打造靈巧穿梭又不失實用機能的都會車格；類 Coupe 的俐落輪廓與外擴式輪拱配上 15 吋低風阻鋁圈，為都會穿梭帶來穩健而時尚的存在感。



玩味座艙：年輕個性配件 × 靈活大空間

座艙設計則以「年輕、跳色、簡約、科技」為主題，採用對比色系與細膩材質鋪陳，讓空間氛圍充滿活力與品味。10.25 吋數位儀表與 8 吋多媒體螢幕以人因導向環繞駕駛，SBW 旋鈕排檔與巧思置物格則讓操作更直覺、收納更有邏輯。全車座椅可完全放平，六種情境模式在露營休憩、長形物品裝載、移動辦公與都會購物之間自由切換；後座具備滑移與傾倒功能，行李廂容積可在 238 至 1,059 公升之間彈性變化。為滿足新世代對個性化的期待，原廠同步推出多款內裝飾板與配件，從透明質感、繩編風格到織物卡槽，以材質和色彩的層次堆疊出更鮮明的個人風格。



純電新體驗：智慧科技×全方位守護

作為A-segment級距唯一的純電動力車型，INSTER不僅代表Hyundai汽車在小型電動車市場的創新突破，更重新定義都會駕馭的輕盈與樂趣。INSTER提供兩種電池容量選擇，滿足不同用車型態需求。標準版搭載42kWh鋰離子聚合物電池，擁有最高416公里（NEDC）續航里程，且每度電可達8.3km的優異能源效率，以靈巧、輕盈為特點，完美對應每日通勤與都會移動；而長續航版則升級為49kWh電池組，可達465公里（NEDC）續航表現，讓駕駛能更自在地享受城市與郊區之間的純電旅程。兩款車型皆支援最高120kW直流快充，僅需30分鐘即可完成10–80%充電，同時配備三段式動能回收系統與i-Pedal單踏板駕馭模式，結合安靜、平順與高效的特質，讓駕馭不僅環保，更充滿輕鬆愉悅的節奏。

同時，INSTER配備多項電動車專屬便利科技，包括可於車內使用的V2L供電功能，滿足筆電充電、露營照明或咖啡機等行動生活需求，真正實現「車即是行動電源」。不論是日常通勤、郊外野餐或臨時辦公，INSTER都能提供靈活便利的電能體驗，讓科技更貼近生活。安全配備上，全車系標配Hyundai SmartSense 主動安全科技，包含Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、7具SRS輔助氣囊、智慧型主動車距維持、全速域車道維持輔助、盲區碰撞避免與後方交通防撞等完整防護。即使是第一次開電動車，也能擁有滿滿安全感。



11/15全國VIP預賞活動

INSTER Fun電小精靈以親民價格、靈巧尺寸、創新科技與時尚設計，為台灣都會純電市場注入全新活力。這不僅是一台車，更是一種展現生活態度的選擇——獨特、自在、潮流。11月15日起將現身於全台Hyundai指定展示地點，限時優惠價89.9萬元起，邀您搶先體驗這款顛覆想像的都會純電座駕。

日期 地點

11/7(五) ~ 11/13(四) 新光三越台北信義新天地A8館 南區戶外(香堤廣場側)

11/15(六) ~ 11/20(四) 內湖店 / 中壢店 / 竹北店 / 西屯店 / 北台中店 / 台南店 /

民族店 / 裕隆城 / 秀泰生活 嘉義店

11/15(六) ~ 11/16(日) 義大世界購物廣場 羅馬天幕

11/17(一) ~ 11/20(四) 左營店

註1：特殊消光車色為受訂生產，加價$10,000元

