Instgram傳限制使用最多3個hashtag

社群內容的Hashtag主題標籤能夠幫助創作者與用戶依據興趣探索主題，然而也很容易造成垃圾內容大量添加熱門hashtag導致用戶被推播到與興趣無關的內容，根據外媒報導，已經有用戶在使用Instgram添加Hashtag時跳出最多僅能使用3個Hashtag的通知，不過並非所有使用者都收到這樣的通知。

目前Instgram並不限制Hashtag的使用數量，故用戶可無限制的大量添加Hashtag，雖然一方面能夠提高內容的觸及，但也容易被濫用；倘若Hashtag的數量被限制到3個，也意味著未來創作者在為內容添加Hashtag時需要更精確的鎖定目標客群使用關聯性更高的主題。

更多Cool3C文章

研究顯示年輕人可2倍速觀看影片仍能理解 老年人則適合0.75倍慢速

OpenAI計劃在ChatGPT中整合廣告Android測試版出現「SearchAd」關鍵字