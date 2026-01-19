Intel延攬前高通資深工程副總裁Eric Damers擔任GPU架構資深副總裁 曾主導高通Adreno GPU設計

雖然Intel的GPU的重啟之路不太順遂，不過Intel仍不斷增強GPU設計能力，畢竟即便撇除獨立GPU與資料中心GPU，CPU的整合型GPU對Intel仍相當重要；前高通資深工程副總裁Eric Damers宣布加入Intel並任職GPU架構資深副總裁，以Eric Damers的資歷應該有助Intel增強GPU設計、尤其是針對低功耗領域的GPU。

Eric Damers曾在AMD任職近10年，而後轉換到高通歷經13年，在其LinkedIn的個人經歷中可看到於高通期間主導Adreno GPU架構開發，若熟悉Adreno GPU的淵源，實際上就是來自ATi收購的BitBoys的Imageon產品線，AMD於2029年將Imagon賣給高通後更名為Adreno，Eric Damers則是在2012年後加入高通。此外Eric Damers在更早之前還曾任職ArtX並負責任天堂GameCube架構。

以資歷而言，Eric Damers不僅只是具有資深的GPU架構工程能力，更重要的是Eric Damers深知專注於低功耗領域的GPU架構設計，對於Intel整合式GPU的未來而言，Eric Damers的加入應該會是一大助力，畢竟隔行如隔山，像是AMD目前用於整合式GPU的RDNA 3.5也是由於與三星合作後自三星回饋的改良版，以行動處理器的GPU設計經驗應該能夠協助Intel在未來規劃更具效益的整合GPU。

