Intel挖角大咖拚GPU對決輝達 台廠成最大贏家

輝達執行長黃仁勳曾說「軟體定義一切」，而這句話正成為科技巨頭的轉型指標。昔日半導體霸主英特爾，現在不僅要拚晶圓代工良率，更挖來神秘大咖，要補齊AI軟體與系統整合的弱項。隨Intel的全新GPU即將問世，市場預期這將打破目前AI市場格局，更讓具備跨陣營代工實力的台灣供應鏈，成為這場爭奪戰下的最大贏家。

Intel的全新GPU即將問世。

Intel執行長陳立武：「我們預計2028年進入風險試產，2029年進入量產，像任何代工廠一樣，我學到很多，不只要提升良率，還要降低製程變異，提高可預測性。」

英特爾執行長陳立武語氣堅定，強調代工業務已經步上軌道，最先進的14A製程也已經排定時程表，但英特爾的野心不只在代工，更要推動自家的AI晶片，陳立武近期透露他花了不少功夫，才說服一位神秘的新任首席架構師加入，目標直指資料中心GPU市場。

記者：「英特爾此次宣示，被解讀為正面挑戰既有市場格局，尤其英特爾在美國境內擁有晶圓代工廠，未來原本依賴台積電生產的部分AI半導體，可能轉回美國本土製造的預測，也隨之出現。」

目前AI晶片市場由輝達與超微兩強盤據，英特爾為了打破僵局，去年底已公開代號為Crescent Island的資料中心GPU，主打高記憶體容量與高能效運算，預計今年下半年就會開始提供樣品。

英特爾曾是昔日半導體霸主。

輝達執行長黃仁勳：「我們在25年前就知道會變成這樣嗎？總之無論是設計、呈現、模擬，甚至是營運本身，因為未來一切都將由軟體所定義。」

因為軟體定義一切已成主流，英特爾作為昔日的半導體霸主，不再只滿足於硬體製造，更要藉由技術升級，重新定義領先地位，在生成式經濟的開端全面叫板輝達，儘管目前的AI伺服器出貨仍以輝達架構為主，不過一旦英特爾勢力崛起，台系、非輝達陣營的代工廠將迎來額外訂單。

尤其英特爾的長期戰略夥伴日月光，在高階晶片封裝與異質整合領域具備關鍵地位，隨著英特爾先進製程與GPU雙頭並進，營運看漲，英特爾試圖在AI浪潮中重回王座，而台灣供應鏈憑藉著通吃兩大陣營的代工實力，也將成為這場霸主爭奪戰下的最大贏家。

