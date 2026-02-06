Intel、AMD伺服器CPU供應吃緊 陸客戶等待期最長達半年

Intel（英特爾）與AMD（超微）近期通知大陸客戶，伺服器中央處理器（CPU）出現供應短缺，Intel警告交貨等待時間最長可達6個月。知情人士透露，供應限制已導致Intel伺服器產品在大陸的價格普遍上漲超過10%，但實際價格因客戶合約而異。

Intel積壓大量未完成訂單，交貨時間延長至6個月。 （圖／翻攝 Intel臉書 ）

《路透社》6日報導，人工智慧基礎建設的蓬勃投資，不僅造成AI專用晶片的搶購熱潮，也波及供應鏈其他環節。記憶體晶片價格持續飆升，如今CPU短缺問題也更加嚴重，可能為AI企業及眾多製造商帶來更多挑戰。

在大陸市場，Intel第四代與第五代Xeon處理器供貨特別吃緊，該公司正採取配給制度控管交貨。兩名消息人士指出，Intel積壓大量未完成訂單，交貨時間延長至6個月。AMD同樣向客戶告知供應受限，部分產品交貨期已延至8至10週。大陸市場占Intel整體營收逾20%。

Intel在1月財報電話會議中提及CPU供應限制，該公司向《路透社》表示，AI快速普及帶動「傳統運算」需求強勁成長。聲明指出，預期第一季庫存將降至最低水準，但正積極因應，預計第二季至2026年全年供應將改善。

AMD則重申財報會議說法，已提升供應能力以應對強勁需求。該公司聲明表示：「基於強大的供應商協議與供應鏈，包括與台積電的合作夥伴關係，我們對滿足全球客戶需求仍具信心。」

AMD同樣向客戶告知供應受限，部分產品交貨期已延至8至10週。 （圖／翻攝 AMD官網 ）

兩家企業主導全球伺服器CPU市場。根據瑞銀1月報告，Intel市占率從2019年超過90%降至2025年約60%，AMD則從2019年約5%攀升至去年逾20%。在大陸，客戶包括主要伺服器製造商及阿里巴巴、騰訊等雲端運算業者。

CPU短缺源於多重因素。Intel在製造良率挑戰下難以提升產能，AMD則將生產外包給全球最大晶圓代工廠台積電，但台積電優先處理AI晶片製造，留給CPU的產能有限。此外，記憶體晶片短缺也扮演關鍵角色。一名同時銷售伺服器CPU與記憶體產品的經銷商透露，當記憶體價格去年底在大陸開始上漲時，客戶加速採購CPU以鎖定較低的記憶體價格。

代理式AI系統需求激增進一步加劇供應壓力。這類執行複雜多步驟操作、超越簡單聊天機器人功能的先進應用，所需CPU處理能力遠超傳統工作負載。

