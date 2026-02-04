Intel執行長陳立武證實將持續打造「資料中心級GPU」，挖角Qualcomm大將操刀

Intel執行長陳立武 (Lip-Bu Tan)在舊金山出席Cisco AI高峰會時向路透新聞證實，Intel正計畫構建自家的GPU產品線，同時目標非常明確，就是鎖定目前由NVIDIA佔據主導地位的資料中心 (Data Center)市場。

為了達成這個目標，陳立武更透露他親自出馬「挖角」，成功延攬前Qualcomm高階主管Eric Demers，成為Intel新任首席GPU架構師。

重組GPU戰隊，目標鎖定資料中心

陳立武在訪談中表示：「我剛聘請了一位首席GPU架構師，他非常優秀。我很高興他能加入我們」。他坦言，為了說服Eric Demers加入團隊，確實花了一番功夫。

根據CRN網站先前報導，以及個人LinkedIn頁面資料確認，Eric Demers已經在上個月正式加入Intel，未來將直接向Intel資料中心晶片負責人Kevork Kechichian匯報。而這也意味Intel新一代的GPU策略將不再只是聚焦消費級Arc顯示卡，更將聚焦於AI運算與高效能運算 (HPC)的商用領域。

「這與資料中心緊密相關」。陳立武強調，Intel目前正與客戶緊密合作，將根據客戶的實際需求來定義產品規格。

Intel Foundry 14A製程獲客戶青睞

除了IC設計，陳立武也談到了晶圓代工業務 (Intel Foundry) 的進展。他透露，目前已有「幾家客戶」正在與Intel進行深度接觸，主要的興趣集中在先進的Intel 14A製程技術上。

他預計，Intel 14A的量產製造 (Volume Manufacturing) 很可能在今年稍晚時候就會開始爬坡 (Ramp up)。「為了爭取客戶，他們必須讓我們知道具體的產量與產品，這樣我們才能規劃、花時間建立產能」。

警告：華為「窮人版」設計法不容小覷

值得注意的是，陳立武在訪談中特別提到了一個令他「震驚」的觀察。他指出，在近期的一次晶片設計人才招募活動中，他發現華為 (Huawei)已經招募約100名「頂尖」的晶片設計師。

儘管美國對中國實施了嚴格的出口管制，限制其取得先進的EDA (電子設計自動化)工具，但華為似乎找到了出路。陳立武詢問這些設計師為何加入華為時，對方表示：「即使我們無法使用像Cadence或Synopsys此類工具，依然有『窮人的方法 (Poor man way)』可做，而且我們做得到」。

陳立武對此提出警告：「對我來說，他們只是稍微落後我們一點點。如果你不小心，他們隨時會跳躍式地超越我們」。

分析觀點

身為前Cadence執行長，陳立武在半導體產業的人脈與技術洞察力無庸置疑。這次他親自挖角Eric Demers，顯示Intel決心要解決過去幾年在GPU架構上「雷聲大雨點小」的問題。

過去Intel雖然推出了Gaudi系列AI加速器，以及針對資料中心打造的Ponte Vecchio GPU，但在軟體生態系與硬體效能上，始終難以撼動NVIDIA的GPU統治地位。而這次明確宣示要擴大建置GPU，並且鎖定資料中心市場，意味Intel可能會調整現有的AI晶片路線圖，試圖開發出更通用、更符合雲端巨頭需求的架構。

另外，關於華為的評論也非常耐人尋味，其中反映出美國半導體巨頭在高層次戰略上，其實非常清楚中國在被制裁下的「求生本能」與「繞道超車」能力。對於Intel而言，幾乎形成前有NVIDIA這座大山阻擋，後則有華為等追兵追趕，加上自家的晶圓代工業務急需填滿產能，2026年絕對是背水一戰的關鍵年。

