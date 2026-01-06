先前藉由代號Lunar Lake的Core Ultra Series 2處理器，在與微星合作打造Claw遊戲掌機獲得不錯市場迴響之後，Intel此次宣布推出代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器時，同步也宣布將擴大佈局遊戲掌機市場，並且與宏碁、微星、壹號方糖 (ONEXPLAYER)、GPD在內品牌業者合作，另外也與包含廣達、和碩、緯創、鴻海、英業達、仁寶在內ODM業者合作。

Intel以代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器擴大佈局遊戲掌機市場

廣告 廣告

此次擴大遊戲掌機市場佈局，Intel顯然是基於Core Ultra Series 3處理器藉由18A製程打造，能發揮更高能效比，同時在Core Ultra X系列規格更整合Xe3架構的Intel Arc GPU設計，因此在遊戲畫面顯示效能有顯著提升，因此更有利於遊戲掌機產品應用設計。

而從市場競爭角度來看，應用在遊戲掌機的Core Ultra Series 3處理器，預期將與AMD Ryzen Z2系列處理器直接競爭，但也有可能讓Intel在遊戲市場爭取更多處理器應用市場份額。

不過，目前暫時還無法確認應用Core Ultra Series 3處理器的遊戲掌機預計何時問世，但或許會在接下來的Computex 2025之前有具體消息。

除了擴大佈局遊戲掌機市場，Intel此次也藉由Core Ultra Series 3處理器進軍邊緣運算應用領域，並且將與NVIDIA推出許久的邊緣運算平台Jetson Orin等產品直接競爭，同樣標榜能有更高能耗比，同時也說明自身可提供豐富的軟體堆疊，甚至可提供參考設計平台，讓開發者能更快藉由Intel處理器投入邊緣運算應用發展。

更多Mashdigi.com報導：

三星定義「AI生活伴侶」新願景！Bespoke AI家電全線登場，SmartThings整合保險服務幫你省錢

三星發表全球首款130吋Micro RGB電視！致敬經典「Timeless Frame」懸浮設計、AI畫質再進化

LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分