AI PC的戰火，從CES 2026一路延燒到場外。還記得幾天前AMD才高調宣稱旗下Ryzen AI Max 395+在繪圖效能上大勝Intel代號Panther Lake的Core Ultra Series 3系列處理器嗎？面對這番叫陣，Intel顯然沒打算硬吞下去。

Intel重砲反擊：AMD「大核顯」是舊架構且不切實際，想玩遊戲不如買獨顯

曾在NVIDIA GeForce團隊任職超過14年、現為Intel資深研究員的Tom Petersen近日接受外媒訪問時火力全開，直指AMD代號Strix Halo的Ryzen AI Max處理器設計策略存在根本性的問題，強調與其費盡心思搞一顆昂貴的「大核顯」 (Big APU)，不如直接搭配獨立顯示卡比較實在。

Intel：RDNA 3.5只是舊瓶裝新酒，Xe 3顯示架構才是新世代

針對AMD宣稱的效能領先，Tom Petersen提出不同解讀。他指出，AMD目前引以為傲的Ryzen AI Max系列，其內顯架構仍基於RDNA 3.5設計。本質上只是RDNA 3的行動版微調，屬於上一世代的產物，在能源效率與新技術支援 (如光追效率)上，已經難以跟上NVIDIA RTX 40系列的腳步。

廣告 廣告

反觀Intel的Panther Lake處理器，採用的是全新的Xe 3顯示架構。Tom Petersen表示，Xe 3在架構設計、每瓦效能 (Performance per Watt)，以及AI附加功能上，都比RDNA 3.5更具現代化優勢，因此對於主流輕薄筆電而言，Panther Lake能在更低的TDP (熱設計功耗)下提供更好的體驗，而不是單純堆砌核心數量來換取跑分。

「大核顯」是假議題？Intel坦承不做這類產品

這場訪談最有趣的部分，在於Intel對產品路線圖的表態。Tom Petersen表示，Intel目前沒有計畫推出類似AMD Strix Halo這種採超大面積、超高效能整合GPU的產品。

為什麼？原因很簡單：成本與定位。

Intel認為，Ryzen AI Max這種晶片設計極度複雜，導致成本居高不下。雖然它擁有巨量的統一記憶體 (這對跑AI模型很有利)，但在遊戲市場，同樣的預算，消費者購買一台「標準處理器 + NVIDIA獨立顯示卡」的筆電，其遊戲體驗往往會優於「大核顯」機種。

換句話說，Intel認為AMD的策略是把晶片做成「行動工作站」等級的昂貴怪獸，而非適合大眾市場的遊戲方案。

掌機市場：循Ryzen Z模式推特規版？

除了筆電戰場，遊戲掌機也是兵家必爭之地。針對Intel將以Panther Lake處理器進軍掌機市場，而市場消息指稱Intel可能不會直接拿現有的Core Ultra處理器規格硬上，而是會參考AMD Ryzen Z系列的模式，推出針對掌機功耗與遊戲需求進行最佳化 (Optimized) 的特規產品線，試圖在Steam Deck與Xbox ROG Ally等競品把持的市場中殺出一條血路。

Intel重砲反擊：AMD「大核顯」是舊架構且不切實際，想玩遊戲不如買獨顯

分析觀點

這場Intel與AMD的隔空交火，其實反映了兩家公司截然不同的AI PC戰略哲學。

• AMD的賭注是「整合」：透過Strix Halo (Ryzen AI Max)，AMD試圖複製蘋果M系列晶片的成功模式——利用超大的統一記憶體頻寬，讓CPU、GPU與NPU共享資源。這對於需要跑大語言模型 (LLM) 的開發者或是影音創作者來說，確實有獨特的吸引力，因為它可以解決獨顯記憶體不足的痛點。

• Intel的邏輯是「務實」： Tom Petersen的說法相當「誠實」，當他說「不如搭配獨顯」時，某種程度上是在承認：「在高效能顯示運算區塊，NVIDIA才是老大」。Intel選擇專注於CPU本身的效能與NPU算力，並且將圖形重擔交給獨立顯卡 (無論是自家的Arc或對手的GeForce)。

筆者認為：

• AMD贏在特定場景：如果你是一台要在飛機上剪片、跑AI模型的創作者，Ryzen AI Max的高能效比與統一記憶體會是不錯選擇。

• Intel贏在主流市場：對於絕大多數買筆電玩《英雄聯盟》，或是看Netflix的人來說，Panther Lake的低功耗與續航力可能更有感；而對於硬核玩家，Intel CPU + NVIDIA GPU依然是目前最穩的組合。

Intel這次的反擊雖然犀利，但也間接暴露其在「內顯頂級效能」上暫時無法追趕AMD的事實，只能透過「產品定位」來進行差異化防禦。至於消費者買不買單「大核顯」？那就要看搭載Ryzen AI Max的筆電定價是否夠「甜」了。

更多Mashdigi.com報導：

終於不用再等？傳蘋果下個月將揭曉與Google Gemini合作成果，增強版Siri隨iOS 26.4正式登場

美國會議員致函FTC要求嚴查涉及550億美元的EA私有化收購案，擔憂「勞工浩劫」

Google Photos也能做梗圖？新功能「Me Meme」利用生成式AI把自己變成迷因主角