Intel重砲反擊：AMD「大核顯」是舊架構且不切實際，想玩遊戲不如買獨顯
AI PC的戰火，從CES 2026一路延燒到場外。還記得幾天前AMD才高調宣稱旗下Ryzen AI Max 395+在繪圖效能上大勝Intel代號Panther Lake的Core Ultra Series 3系列處理器嗎？面對這番叫陣，Intel顯然沒打算硬吞下去。
曾在NVIDIA GeForce團隊任職超過14年、現為Intel資深研究員的Tom Petersen近日接受外媒訪問時火力全開，直指AMD代號Strix Halo的Ryzen AI Max處理器設計策略存在根本性的問題，強調與其費盡心思搞一顆昂貴的「大核顯」 (Big APU)，不如直接搭配獨立顯示卡比較實在。
Intel：RDNA 3.5只是舊瓶裝新酒，Xe 3顯示架構才是新世代
針對AMD宣稱的效能領先，Tom Petersen提出不同解讀。他指出，AMD目前引以為傲的Ryzen AI Max系列，其內顯架構仍基於RDNA 3.5設計。本質上只是RDNA 3的行動版微調，屬於上一世代的產物，在能源效率與新技術支援 (如光追效率)上，已經難以跟上NVIDIA RTX 40系列的腳步。
反觀Intel的Panther Lake處理器，採用的是全新的Xe 3顯示架構。Tom Petersen表示，Xe 3在架構設計、每瓦效能 (Performance per Watt)，以及AI附加功能上，都比RDNA 3.5更具現代化優勢，因此對於主流輕薄筆電而言，Panther Lake能在更低的TDP (熱設計功耗)下提供更好的體驗，而不是單純堆砌核心數量來換取跑分。
「大核顯」是假議題？Intel坦承不做這類產品
這場訪談最有趣的部分，在於Intel對產品路線圖的表態。Tom Petersen表示，Intel目前沒有計畫推出類似AMD Strix Halo這種採超大面積、超高效能整合GPU的產品。
為什麼？原因很簡單：成本與定位。
Intel認為，Ryzen AI Max這種晶片設計極度複雜，導致成本居高不下。雖然它擁有巨量的統一記憶體 (這對跑AI模型很有利)，但在遊戲市場，同樣的預算，消費者購買一台「標準處理器 + NVIDIA獨立顯示卡」的筆電，其遊戲體驗往往會優於「大核顯」機種。
換句話說，Intel認為AMD的策略是把晶片做成「行動工作站」等級的昂貴怪獸，而非適合大眾市場的遊戲方案。
掌機市場：循Ryzen Z模式推特規版？
除了筆電戰場，遊戲掌機也是兵家必爭之地。針對Intel將以Panther Lake處理器進軍掌機市場，而市場消息指稱Intel可能不會直接拿現有的Core Ultra處理器規格硬上，而是會參考AMD Ryzen Z系列的模式，推出針對掌機功耗與遊戲需求進行最佳化 (Optimized) 的特規產品線，試圖在Steam Deck與Xbox ROG Ally等競品把持的市場中殺出一條血路。
分析觀點
這場Intel與AMD的隔空交火，其實反映了兩家公司截然不同的AI PC戰略哲學。
• AMD的賭注是「整合」：透過Strix Halo (Ryzen AI Max)，AMD試圖複製蘋果M系列晶片的成功模式——利用超大的統一記憶體頻寬，讓CPU、GPU與NPU共享資源。這對於需要跑大語言模型 (LLM) 的開發者或是影音創作者來說，確實有獨特的吸引力，因為它可以解決獨顯記憶體不足的痛點。
• Intel的邏輯是「務實」： Tom Petersen的說法相當「誠實」，當他說「不如搭配獨顯」時，某種程度上是在承認：「在高效能顯示運算區塊，NVIDIA才是老大」。Intel選擇專注於CPU本身的效能與NPU算力，並且將圖形重擔交給獨立顯卡 (無論是自家的Arc或對手的GeForce)。
筆者認為：
• AMD贏在特定場景：如果你是一台要在飛機上剪片、跑AI模型的創作者，Ryzen AI Max的高能效比與統一記憶體會是不錯選擇。
• Intel贏在主流市場：對於絕大多數買筆電玩《英雄聯盟》，或是看Netflix的人來說，Panther Lake的低功耗與續航力可能更有感；而對於硬核玩家，Intel CPU + NVIDIA GPU依然是目前最穩的組合。
Intel這次的反擊雖然犀利，但也間接暴露其在「內顯頂級效能」上暫時無法追趕AMD的事實，只能透過「產品定位」來進行差異化防禦。至於消費者買不買單「大核顯」？那就要看搭載Ryzen AI Max的筆電定價是否夠「甜」了。
更多Mashdigi.com報導：
終於不用再等？傳蘋果下個月將揭曉與Google Gemini合作成果，增強版Siri隨iOS 26.4正式登場
美國會議員致函FTC要求嚴查涉及550億美元的EA私有化收購案，擔憂「勞工浩劫」
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 29則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 473則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 159則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 13則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 157則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 145則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 258則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言