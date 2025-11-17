Intel Panther Lake內顯性能曝光 與NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti相當

Intel預計在2026年初正式推出代號Panther Lake的Core Ultra 300系列處理器，其中最高階的版本將具備12核Xe3架構的Arc B系列GPU；近期Geekbench資料庫出現搭載Core Ultra X7 358H的Galaxy Book6 Pro的GPU測試數據，其代號Arc B390的GPU於OpenCL可發揮媲美NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti的性能。

Core Ultra X7 358H是Panther Lake產品線當中的高性能版本，配有4P+8E+4LP-E的16核心配置，並搭配達12個Xe3核心的B390 GPU，這款搭配32GB LPDDR5X的三星Galaxy Book6 Pro達到57,001分，直逼RTX 3050 Ti的58,000分

更多Cool3C文章

MIT與韓國美妝集團愛茉莉太平洋合作 開發Skinsight穿戴式電子皮膚 可即時分析皮膚衰老與紫外線暴露等資訊

Google濫用市場主導地位 被德國法院判決支付6.65億美元損害賠償