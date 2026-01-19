Intel挖角前Qualcomm Adreno大將！Eric Demers將擔任GPU架構資深副總裁，力拚行動端繪圖效能

Intel的GPU重啟之路走得跌跌撞撞，在傳奇架構師Raja Koduri離開後，Intel顯然沒有放棄圖形晶片市場。Intel近日確定延攬前Qualcomm資深工程副總裁Eric Demers擔任GPU架構資深副總裁。這位曾主導Adreno GPU設計的戰將加入，顯示Intel正試圖將戰場重心從單純的效能堆疊，轉向行動裝置最看重的「能源效率」與「低功耗設計」。

曾寄望Raja Koduri重振雄風，Arc顯卡仍陷苦戰

回顧Intel的GPU發展史，可說是充滿波折。早期的Larrabee計畫無疾而終後，Intel曾在2017年大動作挖角當時AMD繪圖部門首席架構師Raja Koduri。當時市場對此寄予厚望，期盼Intel能打破NVIDIA與AMD雙頭寡佔局面。

Raja Koduri確實為Intel帶來了全新Xe顯示架構，並且成功推出了Arc (銳炫)系列獨立顯示卡。不過，驅動程式的最佳化問題初期嚴重影響了玩家信心，加上高階產品效能始終難以撼動NVIDIA的統治地位，使得Arc顯示卡在市場上僅能以中低階與性價比取勝。

雖然近期Intel接受NVIDIA投資的消息，引發外界對其代工或技術合作的聯想，但Intel官方仍強調Arc品牌顯示卡將持續發展，並未如外界傳聞般輕易放棄獨立顯示卡市場。

Eric Demers：來自Qualcomm的「省電」專家

在Raja Koduri離去後，Intel這次找來的Eric Demers背景相當耐人尋味。

Eric Demers在半導體業界資歷深厚，曾在AMD任職近10年，隨後轉戰Qualcomm長達13年。在其於高通任職期間，最顯赫的戰功便是主導Adreno GPU的架構開發。

熟悉GPU歷史的人都知道，Adreno最早源自ATI收購的BitBoys Imageon產品線 (Adreno即是Radeon的字母重組)，後來AMD於2009年將Adreno業務賣給Qualcomm，而Eric Demers則是在2012年加入Qualcomm團隊。在更早之前，Eric Demers甚至在ArtX時期負責過任天堂GameCube的架構設計。

劍指整合式GPU (iGPU) 與AI PC應用

為什麼Intel需要Eric Demers？答案很可能在於「功耗」。

雖然獨立顯示卡 (dGPU) 能夠展現圖像加速運算效能，但在筆電與AI PC當道的現在，整合式顯示晶片 (iGPU) 對Intel而言更為重要。Eric Demers的專長在於專注低功耗領域的GPU架構設計。

這正如AMD近期推出的RDNA 3.5架構，正是因為與三星在Exynos處理器合作後，將行動端的省電設計反饋到PC處理器上，進而獲得極佳的能耗比評價。Intel顯然希望複製這個成功模式，借重Eric Demers在行動處理器GPU的設計經驗，協助Intel未來規劃出更具效益、更省電的整合型GPU。

