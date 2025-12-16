Intel透過「解構式伺服器」與智慧營運，15年省下114.1億美元的資料中心成本、HPC算力暴增631倍

Intel IT產業合作總監暨區域發言人邱天意透過線上訪談形式，說明Intel團隊如何將全球53座資料中心視為「工廠」般精實管理。

而在長達15年 (2010–2024) 的架構轉型，Intel IT團隊不僅累計省下超過114.1億美元的營運成本，更讓HPC (高效能運算)運作環境的算力大幅提升631倍，成為企業數位轉型的教科書級案例。

核心關鍵：首創「解構式伺服器」架構

在Intel IT的五大核心策略中，影響最深遠的應該在於推動「創新的解構式伺服器」 (Disaggregated Server Architecture)。

傳統伺服器升級往往需要整機汰換，造成巨大的成本浪費與電子垃圾。Intel的解構式設計將CPU、記憶體模組，與NIC網路卡、硬碟模組分離，讓處理器與記憶體可以獨立更新，而無需更換機殼、電源或散熱模組。

目前Intel已經在全球佈署超過39萬5000台解構式伺服器，帶來的效益相當驚人：

• 成本節省44%：相較於整機汰換模式大幅降低總持有成本 (TCO)。

• 環保減碳：物料運輸重量減少82%，顯著降低碳足跡。

• 極致能效：位於加州聖塔克拉拉的資料中心因此創下PUE 1.06的頂尖表現。

資料中心「瘦身」成功：據點砍半、算力翻倍

為了提升設施效率，Intel更進行大規模的整併計畫。自2003年至2025年間，全球資料中心據點從152座縮減為53座，總樓地板面積減少了18%。

而這並非意味其算力規模縮減，相反地透過高密度部署與技術升級，整體啟用電力容量從50 MW提升至133 MW (成長166%)。同時，透過多層儲存策略 (Multi-tier Storage) 與資料縮減技術，儲存資源的有效利用率從原本不到50%，大幅提升至80%以上。

網路全面升級100GbE規格，AI預測讓佈署只需1天

在網路與營運層面，Intel IT也展現了高度的自動化能力：

• 高速網路：2024年內佈署近9.5萬組100GbE連接埠，在86%的網路環境導入了軟體定義網路 (SDN)架構。

• 零接觸佈署：透過模組化與自動化設計，新實體伺服器的導入時間大幅縮短，實現1天內即可完成佈署。

• 智慧營運：導入預測分析與演算法，針對電力、冷卻與工作負載進行動態調整，讓HPC運算問題減少了322倍。

未來展望：邁向400GbE規格與矽光子時代

展望未來，Intel IT設定了明確的 MOR (最佳可實現模型) 目標。除了持續優化解構式伺服器與提高環境作業溫度以降低冷卻需求外，網路部分將持續推動LAN利用率可達75%，並且導入100 GbE / 400 GbE，以及Intel矽光子技術 (Silicon Photonics)，藉此滿足AI時代的龐大傳輸頻寬需求。

分析觀點：Intel IT是自家產品最好的「0號客戶」

筆者認為，Intel IT角色其實就是Intel自家產品最好的「0號客戶」 (Client Zero)。如果連自家IT部門都能透過Xeon平台與解構式架構省下百億美元，這對企業客戶來說絕對是最強而有力的行銷證言。

特別是在生成式AI導致算力需求暴增的當下，Intel IT展示如何透過「模組化更新」與「智慧化營運」來對抗日益高漲的硬體成本與能源消耗，這套方法論對於正在規劃綠色資料中心的企業而言，極具參考價值。

