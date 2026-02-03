Intel稍早宣布推出代號「Granite Rapids-W」、針對高階工作站需求打造的全新Xeon 600系列工作站處理器。相比前一代產品，此次更新大幅增加了核心數量，最高提供86組效能核心 (P-Core)，並且首度在工作站平台導入MRDIMM記憶體技術與CXL 2.0技術支援，主要鎖定AI開發、資料科學、媒體娛樂與工程模擬等重度運算領域。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

全P-Core設計，核心數大幅躍進

不同於消費端Core Ultra系列採用的混合架構，Xeon 600系列工作站處理器採用全P-Core設計，目的是為了在持續的高負載運算中提供穩定的效能表現。

廣告 廣告

此次旗艦規格型號Xeon 698X配備多達86組核心，最高Turbo時脈可達4.8GHz (全核心Turbo則為3.0 GHz)。相較前一代旗艦Xeon w9-3595X，Intel官方數據顯示Xeon 698X在多執行緒效能 (MT)提升61%，單執行緒效能 (ST) 也有9%提升幅度。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

全新平台規格：W890晶片組與MRDIMM記憶體

為了支撐如此龐大的算力，Intel同步推出了W890晶片組與LGA 4710-2插槽，而新平台的一大亮點則是記憶體頻寬顯著提升。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

Xeon 600系列支援8通道DDR5記憶體，最大容量可達4TB。更重要的是，Intel此次導入MRDIMM (Multiplexed Rank DIMM)記憶體規格，能將資料傳輸速率提升至8000 MT/s，對於記憶體頻寬敏感的應用 (如流體力學模擬CFD或大型AI模型訓練)將帶來顯著優勢。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

在擴充性部分，處理器本身提供高達128條PCIe 5.0通道，意味工作站可以全速運行多達4張高階顯示卡 (如NVIDIA RTX 6000 Ada或Blackwell世代專業繪圖卡)，以及多組高速SSD，這對於需要多GPU協作的AI推論與訓練場景相當重要。

針對AI開發與專業運算的優化

Intel強調Xeon 600是「為AI開發者設計」的工作站處理器，藉由內建Intel AMX (Advanced Matrix Extensions)加速器，支援Int8、Bfloat16，以及新的FP16數據類型，能大幅提升CPU本身的AI推論能力。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

根據Intel提供測試數據，在AI推論測試中，Xeon 698X相比前代產品提升16%的效能，而在涉及線性代數的運算 (如NumPy/SciPy)則有24%的提升。此外，在專業渲染軟體Blender的測試中，效能提升幅度更高達74%。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

產品線與上市資訊：鎖定不同層級需求

Intel此次將產品線區分為「高階工作站」 (Xeon 600) 與「主流/入門工作站」 (Core Ultra 200系列+W880晶片組) 。

Xeon 600系列總計推出多款型號，建議售價從入門款Xeon 634 (12核心)的499美元起跳，到頂規Xeon 698X (86核心)的7699美元。

值得注意的是，型號結尾帶有「X」的處理器 (如698X、696X、678X等)均支援超頻，Intel甚至與華碩及OCCT燒機測試軟體合作，讓專業用戶與系統整合商能針對特定工作負載進行電壓與頻率的微調，以榨出極限效能。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

主要型號規格一覽：

• Xeon 698X：86核心 / 350W TDP / 建議售價7699美元

• Xeon 696X：64核心 / 350W TDP / 建議售價5599美元

• Xeon 678X：48核心 / 300W TDP / 建議售價3749美元

• Xeon 658X：24核心 / 250W TDP / 建議售價1699美元

• Xeon 634：12核心 / 150W TDP / 建議售價499美元

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

相關主機板產品預計會由華碩、技嘉、ASRock、Supermicro等合作夥伴推出，搭載Xeon 600系列處理器的工作站系統預計將於2026年3月下旬開始供貨。

Intel揭曉Xeon 600系列工作站處理器，鎖定重度AI運算與專業創作

分析觀點

隨著AI模型訓練與微調 (Fine-tuning)的需求從雲端下放到邊緣端與企業內部，工作站的角色變得更加吃重。Intel Xeon 600系列處理器藉由高核心數與MRDIMM高頻寬記憶體的設計策略，明顯是為了與AMD Threadripper產品線抗衡，同時鞏固其在企業級穩定性 (vPro) 與軟體生態系 (OneAPI, OpenVINO) 的既有優勢。對於需要本地端進行LLM運算或複雜模擬的專業用戶來說，這將是一個值得關注的升級選項。

更多Mashdigi.com報導：

AI不再只是陪聊！Salesforce預測2026年三大趨勢：AI代理將學會「扛責任」、資安具備「自癒力」

蘋果官網更新Mac機種線上選購流程：全面改採「逐項客製化」，可能為接下來更新機種作準備

AYANEO推出定位高階的遊戲掌機Pocket S Mini，4:3顯示比例、無上下黑邊螢幕專為懷舊遊戲打造