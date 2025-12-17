Interfaith Prayer Gathering in the United States
In the United States, Tzu Chi joined several faith communities in an interfaith gathering to promote love, gratitude, and peace.
