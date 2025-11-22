International Partner Days 臺科大深化國際高教行政交流

訪賓與楊光磊執行長及葉穎蓉國際長合影留念。（圖：國立臺灣科技大學提供）

▲訪賓與楊光磊執行長及葉穎蓉國際長合影留念。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學國際事務處舉辦「International Partner Days」。正逢臺科大創校五十週年，以臺灣高等教育鏈結高科技產業發展為主軸，首次邀請海外姊妹校行政人員來校交流訪問。訪賓來自泰國、越南、馬來西亞、日本、立陶宛、以及瑞士等六國姊妹校共十二位行政同仁。

開幕式特別邀請前台積電研發長、現任臺科大產學創新學院楊光磊執行長擔任專題演講主講人，以「臺灣半導體產業的人才培育與國際合作展望」為題，深入淺出地剖析半導體產業的發展歷程與全球趨勢，為與會者描繪出清晰的科技藍圖與產業脈動。

在隨後的分享環節中，國際事務長葉穎蓉教授介紹臺科大近年在國際合作與學術交流方面的成果，並指出臺科大在推動國際科技與半導體人才培育的過程中，已成為全球夥伴網絡中的重要據點。

國際事務處林薇樺專員則以多年行政經驗，分享如何透過兼具包容性與創新精神的校園活動，促進外籍生與本地生之間的交流與共融，實踐臺科大「從文化活動走向社群共創」的國際化理念。

此外，營建系蕭博謙教授亦分享在尼泊爾偏鄉推動大學社會責任（USR）計畫的經驗，展現臺科大在國際社會實踐層面的深耕與成果，並強調理工教育與人文關懷並重的重要性。

活動期間，臺科大亦舉辦University Showcase，讓海外姊妹校行政代表與臺科大學生面對面交流，親自介紹各校特色與交換機會，促進學生國際移動與跨文化理解。

參訪行程中，海外訪賓拜訪了BenQ明基電通股份有限公司，由亞洲區總經理梁啟宏先生親自接待。企業團隊以專業且活潑的方式介紹其領先全球的顯示面板技術與電競產品，展現臺灣科技產業的創新能量。隨後，一行人並前往溫世仁基金會旗下的「全球產學未來人才培養策略聯盟（UaiTED）」交流，受到熱情款待，深入了解臺灣在科技與教育循環發展上的努力與成果。