國際資料隱私日！蘋果盤點10招iPhone內建防護術：私密運算、鎖定App與那顆該留意的「綠燈」

今天是1月28日「國際資料隱私日」 (International Data Privacy Day)，在這個數位足跡無所遁形的年代，如何保護個人數據已成為顯學。一向將「隱私權」視為核心價值的蘋果，特別盤點10個iPhone與蘋果裝置內建隱私保護功能，提醒用戶趕快拿起手機檢查設定，別讓自己的資料裸奔。

除了大家熟悉的Safari瀏覽器防止追蹤外，針對Apple Intelligence時代打造的「Private Cloud Compute」 (私密雲端運算)，以及實用性極高的「鎖定App」 功能，都是這波隱私防護的重點。

瀏覽與帳號安全：拒絕被廣告商「跟監」

• Safari私密瀏覽與上鎖：開啟私密瀏覽早已是基本功，而蘋果的私密瀏覽視窗在閒置時會自動上鎖，必需透過Face ID或密碼才能再次開啟，確保手機借給別人看網頁時，不會誤觸你的私密分頁。此外，Safari也會自動阻擋已知的追蹤器載入。

• 智慧防追蹤：覺得看完某個商品後，廣告就如影隨形？Safari的「智慧防追蹤」利用裝置端機器學習技術，將這類跨網站追蹤器擋在門外。

• 密碼App：從iOS 18開始獨立出來的「密碼」App，不僅整合iCloud鑰匙圈功能，還能管理通行密鑰 (Passkeys)與Wi-Fi密碼，並且會主動警告你哪些密碼已經外洩或過於簡單。

• 隱藏我的電子郵件：註冊新服務不想給真信箱？這項功能可以生成隨機的Email地址，並且轉寄到你的信箱，隨時可以刪除該隨機地址，杜絕垃圾信騷擾。

系統與感測器：誰在偷聽、偷看一目瞭然

• 錄製指示燈：這是最直觀的防護。當螢幕上方出現「橘點」代表麥克風正在被啟用，「綠點」代表相機 (或同時含麥克風)正在運作。如果沒開相機卻看到綠燈，就要小心是不是有App在偷拍。

• 大約位置：查天氣其實不需要知道你在哪棟樓。使用者可以選擇只提供「大約位置」 (約26平方公里範圍誤差)，而非精確座標。

• 背景追蹤通知：若有App在背景偷偷抓取你的位置，系統會定期跳出地圖通知，問你是否要繼續允許。

AI與App隱私：鎖定App成神器

• 鎖定或隱藏App：你可以將特定的App (如相簿、銀行App)上鎖，必須通過Face ID才能開啟，甚至可以將其徹底「隱藏」，連通知和搜尋都不會顯示，只有你自己知道它在哪。

• 隱私權說明標籤：下載App前，在App Store頁面就能先看到該App會收集哪些數據 (如聯絡人、瀏覽紀錄)，就像看食品營養標示一樣。

• Private Cloud Compute：這是針對Apple Intelligence的核心防護。當手機本身的算力不足以處理複雜AI任務時，資料會被送到蘋果的專屬晶片伺服器處理。蘋果保證這些數據「不儲存、不取用」，處理完即刪除，確保雲端AI運算如同在裝置上一樣安全。

