在CES 2026的展會現場，Qualcomm不僅展示了汽車與機器人的宏大願景，更在物聯網 (IoT)領域拋出了具體的戰術地圖。Qualcomm物聯網業務產品管理副總裁Suri Maddhula在接受訪談時，詳細拆解全新Dragonwing Q系列與IQ系列處理器，揭露Qualcomm近期一連串收購與合作背後的野心：不只要做最強處理器，還要讓全世界上千萬的開發者都能「無痛」使用Qualcomm的AI算力。

訪談／從Dragonwing處理器到收購策略，Qualcomm如何用「開發者體驗」築起邊緣AI護城河？

晶片三箭頭：覆蓋從高階運算到影像分析的每一吋邊緣

Qualcomm深知物聯網市場極度碎片化，因此採取精準的「分層打擊」策略。Suri Maddhula首先介紹針對高階AI運算的旗艦晶片Dragonwing Q-8750。這款晶片擁有高達77 TOPS 的AI算力，不僅能運行110億組參數的大型語言模型，其強大的ISP影像訊號處理器更使其成為無人機與高階智慧家電首選。

「在無人機應用中，你需要即時分析場景、判斷車輛是否違停或交通流量，這正是Dragonwing Q-8750的強項」。Suri Maddhula指出，這款處理器同樣適用於新一代的「AI Hub」家電，例如能理解用戶語音指令，並且進行複雜互動的智慧冰箱或電視。

針對中高階市場，Qualcomm則推出名為Dragonwing Q-7790的處理器，雖然將算力調整為24 TOPS，但強化其視訊編解碼能力，支援最新的AV1硬體加速與4K 60fps錄影功能。使其能在需要強大AI進行影像分析的場景時，成為智慧攝影機 (Body Cam、Dash Cam)與智慧電視等產品的最佳「心臟」。

而在機器人領域，高通則提出IQ系列 (如IQ10、IQ9)，這類處理器專為高負載運算設計，能同時處理人形機器人的關節控制、路徑規劃，以及視覺語言動作模型 (VLA)，呈現Qualcomm在異構運算的技術潛能。

軟體定義一切：收購Edge Impulse與Arduino的戰略意義

Suri Maddhula表示，「若硬體規格很強，但開發者不會用，那也是白搭」。因此，Qualcomm在軟體生態持續進行大規模的投資與收購。

對於近期收購ML Ops機器學習維運平台服務業者Edge Impulse，讓開發者可以直接以現有的開源模，透過「一鍵點擊」完成量化 (Quantization)及最佳化，並且能直接佈署於Qualcomm的NPU，進而大幅降低開發門檻，即便是不懂晶片底層架構的工程師也能榨出硬體效能。

而不久前宣布收購Arduino，進一步與開源社群擁抱，甚至宣布推出搭載Qualcomm晶片資源的Arduino產品，如Uno Q，則凸顯Qualcomm希望藉由全球多達3300萬名Arduino開發者所達成長尾校應 (Long-tail)，進而擴大物聯網生態系的發展。

另一項關鍵收購，則是買下提供點到點視訊分析解決方案Focus AI，讓Qualcomm能借其技術在零售、工廠安全防護等領域提供「開箱即用」的AI工具資源，解決了過去系統整合商需要自己拼湊演算法的挑戰。

至於接下來是否持續透過對外收購擴展物聯網應用發展，Suri Maddhula說明主要還是看日後在技術上的空缺與實際需求，但預期會是Qualcomm快速擴展技術能力所採用方式之一。

機器人的未來：能效比是決勝點

至於談及市場當紅的人形機器人發展，Suri Maddhula也說明其中會有諸多面向考量，其中包含運作安全性、數據隱私、是否符合當地法規，而機器人自動化運作背後的能耗挑戰，顯然更是機器人能否商業化的關鍵。

Suri Maddhula認為，市場無法接受機器人實際使用時，必須經常性地返回充電作補充動力，因此在滿足許多基本必要條件 (例如確保運作安全)的情況下，Qualcomm更大技術優勢在於可透過多年在手機領域累積的低能耗設計優勢，藉此明顯延長機器人的運作時間。

此外，Qualcomm的設計也支援多種作業系統，包括Android、Windows，以及在機器人領域最主流的Ubuntu Linux，確保開發者能無縫遷移既有的專案。

分析觀點

目前Qualcomm在物聯網的策略，已經從單純的「賣晶片」，轉型為「賣平台」與「賣體驗」。

過去Qualcomm的技術優勢在於通訊與手機晶片，但在物聯網市場發展領域，開發者生態往往比硬體規格更重要。因此，透過收購Edge Impulse、Arduino等，凸顯Qualcomm正在擴大其在軟體易用性上的最後一塊拼圖。

隨著Dragonwing Q與IQ系列物聯網晶片佈局完善，加上對軟體體驗的重視，Qualcomm正試圖將其在手機市場的統治力，複製到這個更加龐大且複雜的「實體AI」世界。

