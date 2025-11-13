訪談｜vivo 影像產品總經理湯青良談 vivo X300 系列：讓人隨手拍出動人的畫面

vivo X300 系列在台灣上市首週，vivo X300 Pro 領先同期對手 OPPO Find X9 Pro 在全台銷售一空，並且後勢可期。然而，就是因為台灣市場競爭激烈，也引發了 vivo 總部高度關注，vivo 影像認知產品部總經理湯青良、聯發科技無線通訊事業部技術規劃資深總監李俊男，首次直面台灣媒體，針對 vivo X300 系列在影像上面的技術突破，與台灣用戶的問題進行「知無不言」的回應。

歷經三十年的影像累積｜做到跟別人不一樣的 2 億

「影像是通訊行業領域裡最重要的一個模塊，vivo 在影像上的核心主張是，將影像普羅大眾、讓創作更簡單，我們堅定地往這個方向發展。」-vivo 影像認知產品部總經理湯青良

vivo 影像認知產品部總經理湯青良指出，vivo 在影像開發上，希望能夠讓普通用戶可以拍出好照片，讓專業用戶在創作上也更能發揮，因此在 Android 系統之上，vivo 做了很多自主研發的事情，目前已經投入 100% 自主研發的影像晶片跟拍攝邏輯，藉此保留最高的自由度。另外，也攜手產業合作夥伴，包括三星、SONY 訂製晶片，而在晶片領域攜手聯發科，在手機晶片底層做了「跟影像算法匹配的大模型」，並笑稱 vivo X300 系列某方面來講，是台灣與vivo共同開發的手機。

聯發科無線通訊事業部產品技術規劃 李俊男稱與vivo 雙方的合作關係，從早期 vivo X80 的「聯合調校」，也就是由 vivo 提出需求，聯發科工程師給出解方。到如今 vivo X300 的「共同定義」，強調「做到跟別人不一樣的 2 億」，他特別釋出了一張照片，說明整組晶片下半部，都跟影像有關，雙方共同強化了 AI 算法、共同開發全新的 ISP、首創的雙 NPU 架構就歷時三年研發，讓拍攝能力具備快速、低功耗處理，全新的天璣RAW 域引擎，首創了 4K@60 電影級人像，透過天璣雙軌防手震演算法，做出 4K@120 fps 錄製、支援 4K@120fps Dolby Vision 拍攝，還有 Always-On 追焦演算法等，做到業界領先的 33ms 物件追蹤、33ms 對焦延遲，遠超以往的 150ms 物件追蹤、100ms 對焦延遲，讓 X300 系列在各模式底下，做到拍攝快、又穩的成果。

從人像、旅拍到長焦，迎合用戶需求

除了硬體底層有 vivo、聯發科 共同定義的天璣晶片，而在拍攝上 vivo 有蔡司做後盾，雙方合作過程中，從潛望拍模組、鍍膜到系統級演算法，結合與三星聯合開發的HPB感光元件，以及符合 vivo 規範的 VCS 仿生光譜技術，vivo X300 Pro 長焦跟主鏡頭更有高達 CIPA 5.5 的穩定拍攝能力，當感光元件偵測到抖動、數據就會傳到晶片裡，接著系統就會根據抖動數據做補償，讓影像結合AI 達成更好的拍攝與防震效果，也因此手機整體拍攝畫質呈現與動態捕捉能力相較上一代可說全面躍升，無論是在演唱會場景、賽場快動作、城市夜景等高挑戰場景，皆能呈現更穩定、清晰的拍錄表現。

湯青良強調，拍照上不是一昧的談規格，而是要結合用戶真實使用場景開發。關於這方面，他談了很多，包括一般拍攝給出不同畫質增強模式來滿足「不同口味的需求」，包括使用長焦在生態攝影方面，做到「超長焦空氣切割機」的拍攝能力，在「長焦打鳥」的過程中，10x~30x就會觸發蔡司 Mirotar 鏡頭，帶來更美的長焦虛化效果。

湯青良也說明 vivo 對於「2億畫素」的定義，就是讓用戶做到「拍攝後隨心裁切」，其全焦段 5000 萬畫素也是基於2億畫素感光元件設計，並且將高像素模式融入人像、風光、拍照，達成「一般拍攝用1200萬、高像素有5000萬、細拍有 2 億。」的拍攝成果。

在旅拍方面，除了演唱會、觀賽之外，旅遊踏青是最大宗的用戶需求，因此 vivo 思考到旅遊拍攝會用到的拍攝場景，要做到「拍人要美、拍動態要美、靜態要美、夜景要美、旅拍文化也要美」的各項需求，他特別強調人像拍攝的優勢，並指出公司早在 4~5 年前就要求內部進行人像盲測，到如今，vivo 的人像迎合多元化需求，好比說氣色要好，可以選擇「鮮明人像」，想要自然的、真實的，還是好看的，現在的 vivo 手機都能滿足。

湯青良強調，vivo 是所有廠商裡面特別著重影片拍攝需求的，為了把影片拍攝做好，vivo 做了很多改善，好比說旅拍人像影音，除了針對畫質、畫面做優化，也會特別針對人臉的色潤、背景虛化能力做即時調整與優化。

面對極限拍攝場景也有全新「靈動人像演算法」，以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，透過「舞台模式」可以解決舞台燈光干擾，並讓長焦抓拍更穩定、更純淨。在X300系列上，vivo更首次將「後置級影像體驗」延伸至前置鏡頭，搭載5,000萬畫素超感光主鏡頭，同步採用vivo自研NICE演算法與GTR質感人像演算法，讓自拍不再依賴修圖，也能達到如電影畫面般的高級質感與真實美感。X300 Pro更支援最高4K 120幀杜比視界影片錄製，採用「錄拍雙系統分時架構」，可在錄製過程中直接抓拍照片，解析度提升高達355%，並支援4K可換焦段雙鏡頭錄影，滿足更多創作需求。

湯青良特別說明，「錄拍雙系統分時架構」不僅迎合了過去用戶邊拍照邊錄影的需求，這一代 X300 Pro 更是透過「多幀處理」，讓用戶在進行高畫質錄影的同時，也能獲得接近一般拍照的畫面，其背後是 vivo 團隊跟聯發科共同合作進行平台優化，做到光學重建、還原出清晰自然的照片。

至於雙鏡頭錄影方面，湯青良提到，團隊早期的想法是認為這項功能主要看演唱會需求才會用到，因此放在「舞台」模式的子模式當中，然而後續從用戶回饋後決定，後續 OTA 版本，會把這項功能轉移到「更多」。這種「用戶提出的我們就改」，也再次說明 vivo 對於影像開發的態度。

做得到「極限追焦」，也帶來「人文」的相機感

經過一段長期使用 vivo X300 系列，我認為這一代一大亮點就是「快」，不僅一般拍攝快速、啟用抓拍之後，追焦穩而快速，而且相較同時期推出的 iPhone 17 Pro Max、年初發表的 Galaxy S25 Ultra、這點讓我印象深刻。除了擁有 HPB感光元件作為基礎，在平台算法方面，湯青良介紹過程中就釋出了所謂的「藍圖極限追焦引擎」，基本上這是 vivo 與聯發科首發合作的雙 NPU 架構為基礎，導入自研X-Track追焦算法與全新藍圖極限追焦引擎，透過Imagiq 即時追焦引擎，來提升追焦穩定性，系統透過百萬級運動辨識資料庫，能在毫秒間精準鎖定與追焦，即使在480mm超長焦距下，也能每秒連拍12張、連續輸出36張無損畫質影像，即便裝上增距鏡，也能做到 400mm 超遠距追焦。

除了「快」之外，vivo 也關注到「人文創作」，從 vivo X200 系列就有的人文拍攝之外，還原攝影想要的需求，希望跟相機一樣，在這裡面除了內部交互，色彩影調也做了比一般拍攝更克制的做法，把算法做了很微弱的設計，讓算法更自然、原生光影，而在拍攝選擇上則依照人們審美觀點，提供不同影調選擇，湯青良透露，「未來在這個模式底下，有可能透過算法實現相機感」。

不落人後的 AI 與創作

最後來到 2025 年的 AI 大戰，Google Pixel 10 Pro 透過 AI 讓原有的 30 倍變焦直接做到 100 倍長焦，震撼了手機市場，而 vivo 的選擇是硬體＋系統的「軟硬兼施」，除了有整合在天璣9500平台的 vivo V3+ 晶片，vivo X300 Pro 更有 VS1 晶片做到深度融合，帶來更高能效與更快的AI影像運算速度。而在 AI 應用上，vivo X300 系列也是首次將 AI 四季人像、AI 天氣變裝等多項 AI 功能導入到首發的 Origon OS 6 當中。湯青良本人特別喜歡「江南」風格，他強調：「現在不管什麼樣的場合，都能夠呈現江南煙雨朦朧的感覺，賦能大家更好的創作，讓用戶在每個場景做到最好的體驗。」

△原圖。

△AI天氣變裝。

最後在面對台灣媒體訪談的過程中，壹哥也跟著做了幾個問題的訪談，提供給大家參考：

1.增距鏡到了下一代能不能延用？

湯：無論是 vivo 還是 MTK ，「不會做一代就不做了」，本質上 vivo 做決策，公司高層給我們的需求是要考量到 5~10年，既然是這樣，「未來在產品兼容上，大家可以放心」。

2.X300 系列這次把2億畫素放在 X300主鏡頭，卻把2億畫素放在X300 Pro長焦，為什麼會做這樣的配置？

湯：每一代手機做硬體設計，本質上是外觀、尺寸上的均衡。Pro 的視角，首先是大螢幕，我們認為是有用戶需求，我們用X300 Pro 用了更大底，可是放在 X300 就會很難看。

標準版是很小巧的機器，但是要在這尺寸下，做出「拍照最好的手機」，所以放了 1/1.4 2億主攝，長焦也做了近一步升級，最厚定位希望做到「小螢幕最好的影像」。

3.會不會像是三星與高通一樣，推出「聯發科for vivo」？

湯：我們的想法更遠大、宏觀。在技術合作方面，雙方合作會以用戶為中心導向的設計理念，這樣才能做出最好的產品。至於獨家訂製，這是屬於商務的範疇，這邊就不做說明了。

4.AI拍攝模式的伺服器放在哪裡？

湯：X200系列沒有AI四季，是因為海外伺服器需要架設，要符合海外的法規，另外，這是屬於探索的業務。到了X300 系列為了回應市場反應，把這功能開放出來，這是開放節奏的問題，未來有可能有些功能可以在海外開發，還有一些代訂的事情在做，至於台灣用戶伺服器的存取位置主要在新加坡。

5.為什麼沒有 2400 萬畫素的選項？

湯：實際上2億的體驗，跟1200萬的體驗是個選擇上的問題，選擇 2 億畫素，就可以做裁切，1200萬畫素好處在於因為感光元件輸出模式可以做到更好的抓拍，社群媒體分享沒有壓力的，所以 vivo 的選擇讓用戶透過設定去決定，至於要不要做 2400萬畫素，目前感受上整個社群媒體可以做到一些水平，這部分也還在做，希望體驗上更無痕的。

6.為什麼 X300 Pro 的增距鏡保護殼有三個挖孔，然而 X300 卻除了長焦之外全遮住？

湯：主要是機身結構設計的問題下的取捨，「與其給出不確定的結果，不如蓋住」。

7.這次在拍攝月亮發現可以跟景色共拍，演算法做了什麼調整？

湯：早期的方案是用 2x 的月亮跟現在的月亮做疊合，現在的方案不一樣，設計理念是月亮、景色都保留，月亮模式算法也在疊代，成片的解析度效果會符合當下的環境拍攝。

8.長焦拍攝的時候會在10x~30x之間辨識鳥類飛禽，並且多了蔡司濾鏡的選項，雖然是個蠢問題，但能不能把他做到5x變焦觸發？

湯：主要還是機身算法負載問題，會與團隊開發討論。

8.雙鏡頭攝影畫質不好？

湯：團隊有注意到畫質跟防手震問題，原因是整體拍錄對系統造成的壓力滿載，這方面會有一些體驗後續進行 OTA 改進。

後記

攝影，對於任何人來說意義都不相同，有些人拿來記錄、有些人用來回憶、也有人拿來工作，這幾年隨著智慧型手機發展，4G、5G 時代讓YouTube、TikTok、Facebook、instagram、Twitter 乃至 Threads 等社群平台更加發達，手機的拍攝能力成為人人重視跟比較的一大顯學，而 vivo 公司就是瞄準在這個領域，在手機攝影的道路上不斷精進，尤其在攜手蔡司、聯發科後，抓緊人們對於拍攝的需求不斷精進，正如同 vivo 影像認知產品部總經理湯青良在介紹過程中所說：「我們的核心主張就是將影像普羅大眾、讓影像創作更簡單，並且我們堅定的朝著這個方向走。」這次訪談後，壹哥認為 vivo X300 系列更值得推薦的原因在於，開發團隊推出的不只是一款拍照手機，而是後續能傾聽市場意見，不斷進化的AI拍照手機，所以對於拍攝有強烈需求，vivo 在這領域，當仁不讓。