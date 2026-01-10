訪談／Snapdragon X2系列為何堅持「能效優先」？Qualcomm主管：為了AI PC的下一步作準備

在CES 2026期間，Qualcomm正式揭曉鎖定主流市場使用需求的PC處理器平台Snapdragon X2 Plus系列。而面對Intel今年將以其18A製程、代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器，以及AMD持續在Ryzen系列處理器的攻勢，Qualcomm產品管理資深總監Mandar Deshpande在接受訪談時仍深具信心，強調Qualcomm在PC處理器的的策略核心始終未變，亦即在不犧牲電池續航的前提下提供極致效能，並且透過硬體規格的升級，為即將到來的「代理式AI」 (Agentic AI)時代做好準備。

不擔心Intel的「反擊」

針對Intel此次在CES 2026期間宣布其18A製程、代號代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器應用產品進入市場，Mandar Deshpande表示並不對此感到擔心，強調Qualcomm設計處理器在真實應用場景所呈現能耗比與性能表現更具說服力，甚至再次提及競爭對手所提出數據往往建立在特定使用情境，但其處理器產品在實際使用卻有明顯落差。

製程紅利與「不妥協」的設計哲學

回顧第一代Snapdragon X系列處理器採用台積電4nm製程，當時便成功在 Windows 生態系中立下標竿。而到目前推行的Snapdragon X2系列，已經順利轉進台積電的3nm製程。Mandar Deshpande指出，雖然製程節點的帳面數字行銷 (如18A對上3nm)在業界炒得火熱，但對於Qualcomm而言，重點還是放在製程節點能否在「特定時間點」提供最佳的PPA (效能、功耗、面積)表現。

目前台積電3nm製程技術在業界相當領先，因此能讓Qualcomm更有信心延續其核心設計哲學：「不為效能犧牲續航，同時也不為續航而犧牲效能」。透過新製程技術與處理器架構最佳化，使得Qualcomm更有信心與Intel等競爭對手推出處理器產品抗衡，甚至在真實效能與電力續航表現對比之中，展現出更優異的能效比，同時也能讓應用裝置持續維持輕薄。

80 TOPS NPU真正意義：迎接代理式AI

針對外界好奇為何NPU算力需要進一步提升至80 TOPS以上，Mandar Deshpande給出了一個明確的趨勢判斷：AI PC的應用場景正在從單純的「影音特效」等處理，開始轉向能複雜工作流程的「代理式AI」 (Agentic AI)。

過去的AI可能只是進行簡單的模糊背景或視訊降噪處理工作，但未來的AI代理服務需要同時運行多個模型，意味PC平台需要更多算力支撐。

Mandar Deshpande舉例，當使用者希望電腦主動協助整理郵件、安排行事曆，並且產生相關摘要內容時，背後可能涉及語言模型、視覺模型與推論模型的同時運作。這不僅考驗NPU的算力，更對記憶體頻寬與容量提出挑戰。這也是為何Snapdragon X2 Elite Extreme等高階晶片需要大幅提升規格的原因，亦即確保在執行這些多工AI代理任務時，系統依然流暢且不依賴雲端，從而保障隱私與低延遲。

而Mandar Deshpande更進一步描述未來的PC互動使用情境：就像早期使用手機會以按鍵操作，或是螢幕觸控為主，但後來也逐漸轉向透過「Hey,Google」等喚醒詞語手機上的助理服務互動，目前操作PC是以按鍵、觸控板、螢幕點按的方式，未來預期也會轉變成以自然語言進行「對話」，因此PC必須具備足以理解對話上下文，並且主動協助解決問題的能力。

另一方面，Mandar Deshpande也認為所有互動不可能只有在PC上操作，因此與使用者更為貼近的手機、穿戴裝置也會變得更加重要，而如何讓這些裝置更無縫銜接、協作，例如使用者能透過手機下達命令，轉由PC運算，最後再將結果傳遞到手錶上呈現，而這其實也是Qualcomm技術強項，因此對於未來在代理式AI發展情境的想像，Qualcomm將會有更爸競爭優勢。

供應鏈挑戰與生態系的擴張

面對近期記憶體價格波動與供應鏈的不確定性，Mandar Deshpande認為這是全行業共同必須面臨的挑戰。而Qualcomm能做的應對策略則是是「極大化相容性」，確保平台能支援各家供應商提供、各種密度與運作頻率的記憶體組合，並且讓OEM廠商在採購與定價上有更多操作彈性。

至於針對市場上因記憶體價格飆漲，進而擔心PC產品價格可能上漲的情況，Mandar Deshpande認為，雖然元件成本上升，但OEM廠商目前已經設法透過提供更好的螢幕等硬體規格，以及更強的AI體驗來提升產品實際價值，意味雖然產品實際售價因記憶體價格上漲而增加，但仍可透過提供更好設計與使用體驗提高產品實際價值。

而Qualcomm的目標是提供從入門到頂規的廣泛產品組合，讓各個價位帶都有對應的Snapdragon產品，確保消費者在不同預算下都能獲得具備長續航與AI應用功能的AI PC產品。

競爭讓市場更健康

另一方面，對於NVIDIA、聯發科有可能加入Arm架構PC產品市場競爭，Mandar Deshpande認為「市場有競爭是好事」，這將迫使所有廠商 (包括Qualcomm自己)加速創新。但他最後也強調，Qualcomm在Windows on Arm領域已經累積數代產品經驗，更與微軟深度合作，而這樣的軟硬體整合成熟度，將成為Snapdragon X2系列面對新舊對手時最大的護城河。

