訪談｜iMirror、晴境與 VCook...這群台灣的大學生們正在用AI改變世界
當AI時代來臨，現在的學生們遇到最新的科技如何融入學習並應用在實戰中，將會如何改變這個世界、讓這個社會更美好？這次訪談到 2025 行動場用創新賽得主 iMirror Lab 帶來的鏡像治療，Swift Coding Club 的大衛捷絲鮭魚麵App 開發團隊分享的《晴境 Clear》心情助理，還有以《VCook AI 料理助手》勇奪 2025 行動應用創新賽一等獎的江竑燁，透過本篇一起跟大家分享他們的作品。
iMirror 沉浸式鏡像復健系統
由國立臺灣大學的三名學組建的開發者團隊 iMirror Lab，開發了一款沈浸式鏡像復健系統《iMirror》，這是一款透過「鏡像治療」的方式，協助患者復健的App。所謂的鏡像治療(Mirror Therapy) ，就是讓中風、腦性麻痺等患者面對鏡子反覆進行各種不同的動作，藉此讓大腦持續產生錯覺，誤以為受傷或無力的肢體仍在正常活動，進而刺激大腦運動和感覺區域，促進神經功能恢復的復健技術，從而達到復健的效果。《iMirror》已經獲得 2025 年 MAIC 大中華區創新組一等獎及 2024 年 MAIC 大中華區創業組三等獎，可說是學生賽的常勝軍。
根據國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所碩士及博士候選人 錢泓瑞透露，開發這項app花的時間僅有1個月，甚至團隊在 2025 年初才剛學習Swift，不過在有這個概念之前，他們花了很多時間做準備，包括尋求復健師了解相關治療原理、包括使用 Vision Pro 頭戴式建置整個虛實整合的場景，為了解決時間問題，他們甚至把想法結合AI來建立龐大的應用程式基礎。
國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所碩士及博士候選人 錢泓瑞
錢泓瑞指出，《iMirror》把復健的訓練流程分為前測、鏡像治療、自主訓練跟後測四個階段，其中鏡像治療跟自主訓練是相對枯燥乏味的，因此多數患者在自主訓練時，經常會選擇放棄，因此《iMirror》的設計就是利用遊戲的方式，搭配沈浸、即時的體驗，讓用戶願意進行自主訓練，因此他們設計了接球大師、舉重大師、爆破愛心大師、節奏大師等課程，讓患者在自主練習的過程中，持續刺激大腦運作，從而達到復健成效，目前的做法像是透過拍擊氣球的動作達到腕關節的復健。
《iMirror》還可結合 Apple 頭戴式裝置 Vision Pro 連動操作，錢泓瑞指出，因為Vision Pro 的解析度可以做到單眼4K，並且可以準確辨識手部動作，這與團隊需要的沉浸、有效的復健需求不謀而合，因此在開發的過程中，就把 Vision Pro 納入考量，最後進入後測階段將結果丟給AI分析之後、畫出圖表，進而判斷、提供簡單的建議等等，以協助復健師提供相對應的治療，目前團隊已經將 App 上架到 TestFlight，未來會跟台大復健師進行臨床測試，希望透過《iMirror》搭配 Vision Pro，可以最新的科技幫助更多患者恢復健康。
《晴境 Clear》
《晴境 Clear》是由來自國立臺灣大學 - 生物產業傳播暨發展學系碩士生 吳泰瑩、電機系大二生 楊承燁與歷史系大四生 呂紀萱，三名成員結合科技、設計與人文視角，所打造 Apple Vision Pro 的沈浸式療癒應用。
據了解，這三人都是蘋果Swift Coding Club的幹部，吳泰瑩是創始會長、楊承燁與呂紀萱分別為上一屆的教學長與行銷，而《晴境 Clear》是他們為了參加MAIC競賽所開發的，由吳泰瑩統籌資源擔任領導人角色，楊承燁負責技術面問題，呂紀萱負責整體UI/UX與概念發想，三人組成的團隊名為「大衛捷絲鮭魚麵App」，希望能打造一個app，為整個世界或者社會作出貢獻。
左起：吳泰瑩｜楊承燁｜呂紀萱
以此為出發，呂紀萱發現台大的學生有長期來自家庭溝通問題的壓力，也有課業的短期壓力，在雙重壓力之下，許多學生會尋求心理諮商師的幫助。楊承燁發現，這種心理治療過程中，跟諮商師頻率有沒有契合，以及紀錄當下心情非常重要，因此他們利用 Swift 程式語言，整合 Apple Watch 的健康數據，希望能創造一個讓使用者能沉浸在森林中、喚起溫暖回憶的療癒性應用。
台大電機二年級學生 楊承燁
呂紀萱指出，《晴境 Clear》連動 Apple watch 的健康數據，可以分析出壓力報告，在這份報告可以知道長期、短期壓力組成與分析結果，進而了解感受，接下來會提供一個療癒空間，以心情森林的情境為例，用戶壓力越大，森林迷霧越濃，迷霧散去之後就可以看到美好回憶的照片，希望藉此啟發用戶有不同的想法。
在應用面上，楊承燁指出，《晴境 Clear》是使用 RealityKit 協助測試一款真實環境的互動數據，透過HealthKit可以讀取使用者 HRV或者是一些健康行為，進而分析當下整個壓力趨勢和狀況，提供個人化改進措施。楊承燁希望透過HealthKit、RealityKit 的功能，讓使用者在進行諮商之前了解自己的心情狀況，平常在記錄日常行情狀態時，也更了解自己。
「大衛捷絲鮭魚麵App」希望透過 HealthKit、Researchkit 跟機構合作，在諮商或者有醫療需求的時候，就可以輔助這些機構，降低諮商師、醫師他們的診斷門檻。希望《晴境 Clear》不只是能幫助人們走出陰霾的app，更能成為輔助心靈諮商的工具，透過記錄心情變化，了解心情健康，可以帶給他們踏出第一步的勇氣。
VCook AI 料理助手
關於 VCook與其開發者江竑燁的故事2025年初已經有跟大家分享過，也是相當勵志的一個天才人物，有興趣的人可以參考前篇：「訪談｜Swift App 開發者江竑燁、余睿霖憑自學與熱情從台灣走向國際」。這邊前情提要一下，《VCook》是圍繞在「個人化煮飯助理」為出發的app，江竑燁指出，開發這個app的原因是看到自己的媽媽常常因為煮飯手忙腳亂，還有買食材的問題、做菜的時候經常發現臨時少一個材料，身邊也有人為了健身想要自己煮，也發現這社會有越來越多人為了健康飲食，改為自己做菜，因此他想要開發一個app，能夠以 AI 的形式快速給出做菜的好點子，甚至直接生成食譜，為用戶量身定做適合的菜單。
歷經不到一年，壹哥發現《VCook》在開發理念維持不變的前提下，整體介面變得更加精緻、完善，江竑燁透露，會有這樣的改變是因為他在 Swift Student Challenge 學生應用程式挑戰賽獲獎後，前往美國參與 WWDC 2025，期間接觸到許多開發團隊交流的結果，好比說非常知名的 MD Studio，就給他許多 UI/UX 的設計，也有開發者提供給他串接 Gemini 的建議。
江竑燁透露，《VCook》使用非常多AI工具，像是生成食譜的過程中會用Gemini，還多了「生成建議替代品」的功能，這功能的基礎是先採用 Foundation Models 框架，在裝置端解決問題，如果仍然沒辦法解決，也有上網搜尋 Gemini 建議的解方，而生成食譜的照片與動態照片都是連動 image Playground 所生成，包括做菜的步驟、計時器等各式工具。
小結
從《iMirror》的復健醫療應用、《晴境 Clear》的心理療癒體驗，到《VCook AI 料理助手》的生活實戰場景，可以清楚看到一個共同趨勢：AI 對這一代學生而言，不再是遙不可及的技術，而是一種可以被理解、被運用、甚至被用來解決真實社會問題的創作工具。
這些作品最令人印象深刻的地方，不在於技術本身有多高端，而在於開發者都從真實生活出發，好比說家人的復健需求、學生的心理壓力、煮婦日常煮飯的困擾等等，再透過 Swift、AI 模型、Apple 生態系工具，把抽象的科技轉化為「真的有人會用、也真的能幫上忙」的產品，這也說明著 AI 不是取代人，而是讓更多有想法的創作者，也能夠有能力透過撰寫程式，改變這個世界。
我認為或許未來改變社會的，不一定是最大型的科技公司，而是這些更有創意的學生，不管是單兵作戰的江竑燁，還是三名學生組成的iMirror Lab、「大衛捷絲鮭魚麵App」，當科技教育真正與現實需求接軌，AI 將成為實現夢想最有利的催化劑。
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 52
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 476
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 22
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 25
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 2 小時前 ・ 5
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 3
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 18
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 7 小時前 ・ 356
若川普成功逼賣格陵蘭？學者預言恐怖後果
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 36
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 105
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 49
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
南亞科飆250元創高！美光收購力積電記憶體再飆揚？ 「這4檔」後市同步看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體廠之一的美光（Micron）宣布將以18億美元收購力積電（6770）的苗栗銅鑼P5晶圓廠，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 258
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17