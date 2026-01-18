訪談｜iMirror、晴境與 VCook...這群台灣的大學生們正在用AI改變世界

當AI時代來臨，現在的學生們遇到最新的科技如何融入學習並應用在實戰中，將會如何改變這個世界、讓這個社會更美好？這次訪談到 2025 行動場用創新賽得主 iMirror Lab 帶來的鏡像治療，Swift Coding Club 的大衛捷絲鮭魚麵App 開發團隊分享的《晴境 Clear》心情助理，還有以《VCook AI 料理助手》勇奪 2025 行動應用創新賽一等獎的江竑燁，透過本篇一起跟大家分享他們的作品。

iMirror 沉浸式鏡像復健系統

由國立臺灣大學的三名學組建的開發者團隊 iMirror Lab，開發了一款沈浸式鏡像復健系統《iMirror》，這是一款透過「鏡像治療」的方式，協助患者復健的App。所謂的鏡像治療(Mirror Therapy) ，就是讓中風、腦性麻痺等患者面對鏡子反覆進行各種不同的動作，藉此讓大腦持續產生錯覺，誤以為受傷或無力的肢體仍在正常活動，進而刺激大腦運動和感覺區域，促進神經功能恢復的復健技術，從而達到復健的效果。《iMirror》已經獲得 2025 年 MAIC 大中華區創新組一等獎及 2024 年 MAIC 大中華區創業組三等獎，可說是學生賽的常勝軍。

根據國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所碩士及博士候選人 錢泓瑞透露，開發這項app花的時間僅有1個月，甚至團隊在 2025 年初才剛學習Swift，不過在有這個概念之前，他們花了很多時間做準備，包括尋求復健師了解相關治療原理、包括使用 Vision Pro 頭戴式建置整個虛實整合的場景，為了解決時間問題，他們甚至把想法結合AI來建立龐大的應用程式基礎。

國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所碩士及博士候選人 錢泓瑞

錢泓瑞指出，《iMirror》把復健的訓練流程分為前測、鏡像治療、自主訓練跟後測四個階段，其中鏡像治療跟自主訓練是相對枯燥乏味的，因此多數患者在自主訓練時，經常會選擇放棄，因此《iMirror》的設計就是利用遊戲的方式，搭配沈浸、即時的體驗，讓用戶願意進行自主訓練，因此他們設計了接球大師、舉重大師、爆破愛心大師、節奏大師等課程，讓患者在自主練習的過程中，持續刺激大腦運作，從而達到復健成效，目前的做法像是透過拍擊氣球的動作達到腕關節的復健。

《iMirror》還可結合 Apple 頭戴式裝置 Vision Pro 連動操作，錢泓瑞指出，因為Vision Pro 的解析度可以做到單眼4K，並且可以準確辨識手部動作，這與團隊需要的沉浸、有效的復健需求不謀而合，因此在開發的過程中，就把 Vision Pro 納入考量，最後進入後測階段將結果丟給AI分析之後、畫出圖表，進而判斷、提供簡單的建議等等，以協助復健師提供相對應的治療，目前團隊已經將 App 上架到 TestFlight，未來會跟台大復健師進行臨床測試，希望透過《iMirror》搭配 Vision Pro，可以最新的科技幫助更多患者恢復健康。

《晴境 Clear》

《晴境 Clear》是由來自國立臺灣大學 - 生物產業傳播暨發展學系碩士生 吳泰瑩、電機系大二生 楊承燁與歷史系大四生 呂紀萱，三名成員結合科技、設計與人文視角，所打造 Apple Vision Pro 的沈浸式療癒應用。

據了解，這三人都是蘋果Swift Coding Club的幹部，吳泰瑩是創始會長、楊承燁與呂紀萱分別為上一屆的教學長與行銷，而《晴境 Clear》是他們為了參加MAIC競賽所開發的，由吳泰瑩統籌資源擔任領導人角色，楊承燁負責技術面問題，呂紀萱負責整體UI/UX與概念發想，三人組成的團隊名為「大衛捷絲鮭魚麵App」，希望能打造一個app，為整個世界或者社會作出貢獻。

左起：吳泰瑩｜楊承燁｜呂紀萱

以此為出發，呂紀萱發現台大的學生有長期來自家庭溝通問題的壓力，也有課業的短期壓力，在雙重壓力之下，許多學生會尋求心理諮商師的幫助。楊承燁發現，這種心理治療過程中，跟諮商師頻率有沒有契合，以及紀錄當下心情非常重要，因此他們利用 Swift 程式語言，整合 Apple Watch 的健康數據，希望能創造一個讓使用者能沉浸在森林中、喚起溫暖回憶的療癒性應用。

台大電機二年級學生 楊承燁

呂紀萱指出，《晴境 Clear》連動 Apple watch 的健康數據，可以分析出壓力報告，在這份報告可以知道長期、短期壓力組成與分析結果，進而了解感受，接下來會提供一個療癒空間，以心情森林的情境為例，用戶壓力越大，森林迷霧越濃，迷霧散去之後就可以看到美好回憶的照片，希望藉此啟發用戶有不同的想法。

在應用面上，楊承燁指出，《晴境 Clear》是使用 RealityKit 協助測試一款真實環境的互動數據，透過HealthKit可以讀取使用者 HRV或者是一些健康行為，進而分析當下整個壓力趨勢和狀況，提供個人化改進措施。楊承燁希望透過HealthKit、RealityKit 的功能，讓使用者在進行諮商之前了解自己的心情狀況，平常在記錄日常行情狀態時，也更了解自己。

「大衛捷絲鮭魚麵App」希望透過 HealthKit、Researchkit 跟機構合作，在諮商或者有醫療需求的時候，就可以輔助這些機構，降低諮商師、醫師他們的診斷門檻。希望《晴境 Clear》不只是能幫助人們走出陰霾的app，更能成為輔助心靈諮商的工具，透過記錄心情變化，了解心情健康，可以帶給他們踏出第一步的勇氣。

VCook AI 料理助手

關於 VCook與其開發者江竑燁的故事2025年初已經有跟大家分享過，也是相當勵志的一個天才人物，有興趣的人可以參考前篇：「訪談｜Swift App 開發者江竑燁、余睿霖憑自學與熱情從台灣走向國際」。這邊前情提要一下，《VCook》是圍繞在「個人化煮飯助理」為出發的app，江竑燁指出，開發這個app的原因是看到自己的媽媽常常因為煮飯手忙腳亂，還有買食材的問題、做菜的時候經常發現臨時少一個材料，身邊也有人為了健身想要自己煮，也發現這社會有越來越多人為了健康飲食，改為自己做菜，因此他想要開發一個app，能夠以 AI 的形式快速給出做菜的好點子，甚至直接生成食譜，為用戶量身定做適合的菜單。

歷經不到一年，壹哥發現《VCook》在開發理念維持不變的前提下，整體介面變得更加精緻、完善，江竑燁透露，會有這樣的改變是因為他在 Swift Student Challenge 學生應用程式挑戰賽獲獎後，前往美國參與 WWDC 2025，期間接觸到許多開發團隊交流的結果，好比說非常知名的 MD Studio，就給他許多 UI/UX 的設計，也有開發者提供給他串接 Gemini 的建議。

江竑燁透露，《VCook》使用非常多AI工具，像是生成食譜的過程中會用Gemini，還多了「生成建議替代品」的功能，這功能的基礎是先採用 Foundation Models 框架，在裝置端解決問題，如果仍然沒辦法解決，也有上網搜尋 Gemini 建議的解方，而生成食譜的照片與動態照片都是連動 image Playground 所生成，包括做菜的步驟、計時器等各式工具。

小結

從《iMirror》的復健醫療應用、《晴境 Clear》的心理療癒體驗，到《VCook AI 料理助手》的生活實戰場景，可以清楚看到一個共同趨勢：AI 對這一代學生而言，不再是遙不可及的技術，而是一種可以被理解、被運用、甚至被用來解決真實社會問題的創作工具。

這些作品最令人印象深刻的地方，不在於技術本身有多高端，而在於開發者都從真實生活出發，好比說家人的復健需求、學生的心理壓力、煮婦日常煮飯的困擾等等，再透過 Swift、AI 模型、Apple 生態系工具，把抽象的科技轉化為「真的有人會用、也真的能幫上忙」的產品，這也說明著 AI 不是取代人，而是讓更多有想法的創作者，也能夠有能力透過撰寫程式，改變這個世界。

我認為或許未來改變社會的，不一定是最大型的科技公司，而是這些更有創意的學生，不管是單兵作戰的江竑燁，還是三名學生組成的iMirror Lab、「大衛捷絲鮭魚麵App」，當科技教育真正與現實需求接軌，AI 將成為實現夢想最有利的催化劑。