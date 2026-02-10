IOC折衷方案 允烏克蘭冬奧選手配戴黑色臂章、仍禁紀念頭盔

國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)今天(10日)表示，烏克蘭男子臥式雪橇選手赫拉斯克維奇(Vladyslav Heraskevych)在米蘭-科爾蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運的比賽中可配戴黑色臂章，但仍禁止他戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。

國際奧委會表示，這項決定是一種折衷方案。

國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)今天表示：「我認為，我們試圖以同理心與理解來回應他的訴求。他已在社群媒體與訓練期間表達立場，如大家所知，我們不會阻止他在記者會、賽後採訪或其他場合表達自己。我們認為，這是在目前情況下的一個良好折衷。」

赫拉斯克維奇表示，國際奧委會於9日晚間通知他，由於該款頭盔違反禁止政治表態的規定，因此不允許他配戴；這個頭盔上印有多名自2022年以來，在戰爭中喪生的烏克蘭運動員肖像。

赫拉斯克維奇去年在世界錦標賽獲得第四名，普遍被視為本屆賽事的奪牌熱門選手。他預計在12日出賽。

目前尚不清楚他是否會配戴臂章。國際奧委會也指出，過去曾禁止選手配戴臂章，但願意針對赫拉斯克維奇破例。不過，亞當斯強調，這並不代表所有選手都可配戴臂章，並且若赫拉斯克維奇選擇配戴，臂章上不得出現任何文字。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也就此事發聲，他在Instagram貼文中表示，他想感謝這位雪橇選手「提醒世界，我們這場抗爭所付出的代價」。