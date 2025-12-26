IOF報告：以色列女性遭謀殺案激增48% 非法槍枝成主要凶器

以色列觀察女性謀殺組織（IOF）25日發布報告指出，2025年1月1日至12月24日期間，以色列共有44名18歲以上女性遇害，其中34起案件符合「女性謀殺」定義，較2024年的23起大幅增加約48%。該組織所定義的女性謀殺案件包括伴侶或家庭成員所犯下的謀殺、所謂的「榮譽謀殺」及弒母案，但排除恐怖主義、意外或疏忽導致的死亡。

2025年1月1日至12月24日期間，以色列共有44名18歲以上女性遇害。 （示意圖／unsplash）

據以色列《耶路撒冷郵報》報導，報告揭露一項重大轉變，槍枝首度成為女性謀殺案中最常使用的凶器。2025年有14名女性遭槍殺，超越刀械攻擊的13起案件，其餘則涉及勒斃、毆打或焚燒。相較之下，2024年僅有3起女性謀殺案使用槍枝。然而報告強調，這項增幅幾乎完全由非法武器所驅動，特別是在阿拉伯社會中。

在11起涉及非法槍枝的案件中，有10起受害者為阿拉伯女性。報告發現，今年阿拉伯社區所有針對女性的犯罪謀殺案，全數使用非法槍枝執行。儘管10月7日襲擊事件後引發關於槍枝配發的公眾辯論，IOF研究發現合法持槍與女性謀殺之間並無關聯。在4名遭槍殺的猶太女性中，有3人是被因工作需要而持有槍枝執照的男性所殺害，例如警察或保全人員。

今年迄今約有250名以色列阿拉伯人遇害，絕大多數死於槍擊，其中部分為女性。 （示意圖／unsplash）

該組織負責人韋爾（Shalva Weil）教授向《耶路撒冷郵報》表示：「今年迄今約有250名以色列阿拉伯人遇害，絕大多數死於槍擊，其中部分為女性。為何沒有針對非法持有槍枝的已知政策？部長本·格維爾（Ben Gvir）採取了什麼行動來遏制槍枝使用？這很快就會反噬猶太社會。」報告呼籲進行「嚴肅的政策改革」，以解決非法武器廣泛流通的問題。

弒母案件的增加也令人憂心。2025年有7名女性遭兒子謀殺，較前一年上升21%，其中6起案件涉及猶太女性，所有受害者年齡均超過60歲。報告指出，部分加害者為已知的精神病患者，但當局並未持續監控他們。有2名兒子在殺害母親後自殺，這是更廣泛模式的一部分—共有7名加害者在犯下女性謀殺案後自殺，全數為猶太人，較去年的謀殺後自殺案件增加30%。韋爾曾於8月寫道：「以色列已成為暴力社會，弒母案這種直到最近都被視為罕見的犯罪，已成為反覆出現的問題。」

IOF成立於2020年，隸屬於耶路撒冷希伯來大學，其調查結果來自每日地方和全國媒體報導、警方資訊，以及對法律代表和受害者家屬的訪談。

