IOM：委內瑞拉移民對拉美經濟扮演「關鍵」角色
國際移民組織(International Organization for Migration,IOM)17日公布研究指出，委內瑞拉移民對其他拉丁美洲國家的經濟作出「重要的」貢獻。
有超過700萬委內瑞拉人居住在海外，他們大多在拉丁美洲和加勒比海落腳，成為這個地區史上規模最大的僑民之一。
委內瑞拉人大幅移居海外，是因為這個石油儲量富饒的國家在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導下陷入危機。馬杜洛去年連任並未獲得大部份國際社會的承認。
這份報告指出，委內瑞拉的移民人口已成為接收國家的重要經濟引擎，透過他們的支出模式促進貿易並強化民營部門。
IOM的報告分析了委內瑞拉人口2021年到2025年間，在幾個加勒比海與拉美國家的動向，包括阿魯巴(Aruba)、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加共和國、厄瓜多、巴拿馬和秘魯。
研究指出，委內瑞拉人這段期間的支出達到106億美元，主要是食物、住房和服務，並透過收費與繳稅為這些國家貢獻了另外的20億美元。
研究還發現，這些移民人口約有80%的工作是透過非正式管道，這阻礙他們融入社會並繳納更多稅金。
這項報告在結論中說，對於接收國的經濟成長，委內瑞拉移民代表著「相當大的潛力」，協助他們融入正統的勞動市場將是「至關重要」的事。
