iOS、Android 換機體驗有望改善，廠方將提升系統級整合

iOS 和 Android 間的壁壘近期似乎有鬆動跡象，繼 AirDrop「開放」之後，兩大平台間的換機體驗可能很快也將有明顯改善。早些時候 9to5Google 在新上線的 Android Canary 2512 版本中發現，裝置初期設定時的跨平台數據遷移功能和過去有所不同。後續 Google 向我們的姊妹網站 Engadget 證實了這一改變，但更多的細節要留待未來公開。

據悉新版換機會比現有方案更為方便，還可能支援傳輸更多類型的檔案。兩家公司將提升系統級整合程度，如果一切順利的話，相信大家很快就能在接下來的 iOS 和 Android beta 版本中發現相應的變化了。

