iOS設定變了！撥免費FaceTime他落陷阱「電話費飆5700元」
智慧型手機普及，許多蘋果用戶會使用FaceTime功能打電話。最近有民眾發現，他上個月用FaceTime打給前任伴侶，電話費帳單竟達5700元，抽絲剝繭才發現是1項「隱藏設定」變成大坑。
這位苦主在Threads發文，他上個月和前任用FaceTime通電話，下個月收到電話費帳單居然要5700元，他本來要去找電信公司理論，期間上網作功課，才發現問題出在iOS26的新設定變了。
該網友分析，如果直接從「通話紀錄」頁面回撥FaceTime電話，iPhone舊版本系統會循免費的FaceTime撥打，但iOS26的默認設定變成「行動網路通話（一般語音）」，意即使用一般手機電信門號回撥，這才使得「天價悲劇」發生。若想改回以前的使用方式，只要進入「設定」頁面找到「App」設定選單，找到「FaceTime」再將「預設通話App」的選項改成「FaceTime語音」即可。
他直言，這天價帳單簡直比分手更痛苦，建議大家打電話時，先確認介面是否為FaceTime，或介面是否和平常不同，他以慘痛經歷呼籲其他人，「我就是平常不會留意那些，難怪有時候無法打視訊，我都不疑有他」。
貼文曝光引發關注，許多過來人留言分享血淚教訓，「有一次我跟我媽媽 FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「終於找到我去北京玩回來，明明沒開共享結果那個月網路費快2000的原因了，去五天打給男友FaceTime大概4小時」、「你不孤單，我今天才繳了$3963，我以為是iPhone介面大改害我沒有按到FaceTime語音，才都是網外通話」、「謝謝你電話費超人，剛剛看到扣繳成功通知發現多了兩百塊電話費，果然我也中標」。
