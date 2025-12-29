iOS 26 程式碼曝光 AirTag 2 具備 4 大功能，網友最想要的功能有望全面進化

蘋果打算推出藍牙追蹤器 AirTag 2 的傳聞已經傳了許久，但是遲遲都沒有更新。最近外媒《Macworld》透露，他們從一個未公開的 iOS 26 內部測試版本中，發現多項與「AirTag 2」相關的程式碼，同時揭露了 4 項可能加入到 AirTag 2 的新增功能。而這些新功能也暗示著 AirTag 2 不只是小改款，而是針對「實際使用情境」進行了不少調整。

配對流程再簡化，初次設定更直覺

首先，AirTag 2 的配對流程會經過重新調整，雖然目前的 AirTag 連接設定步驟已經相當簡單，但程式碼顯示，蘋果可能會進一步優化命名流程、表情符號選擇等細節，讓使用者在首次啟用時更快完成設定，也更容易區分多顆 AirTag。

電池資訊更清楚，不再只剩「快沒電」提醒

第二項優化與電池顯示有關，以往 AirTag 快沒電的時候，只會顯示電量不足提醒，但用戶根本不清楚剩餘的電量還有多少。

據傳，AirTag 2 將會提供更精細的電量資訊，讓使用者能更清楚了解目前的電量，這項調整對於長期把 AirTag 放在行李、車內或寵物項圈上的使用者來說，相當實用。

AirTag 移動中也能精準定位

第三項新功能，被 Macworld 解讀為「Improved Moving 移動偵測優化」。

打開 iPhone 或 iPad 的尋找功能，雖然可以快速找到 AirTag 的精確定位，但只有在物品靜止時表現不錯，只要 AirTag 在移動之中，就無法提供精準定位。

根據《Macworld》的消息，AirTag 2 將會針對這個缺點進行改善，讓使用者在物品移動時，也能更準確掌握實際位置。

擁擠環境追蹤能力提升

最後一項程式碼透露的更新，則是針對人多、訊號複雜的場景。外媒《Macworld》表示，從程式碼描述來看，AirTag 2 將會加強在車站、機場、商場等人多擁擠場所的追蹤表現，減少定位誤差。若改進成真，對於經常出國或通勤族來說，應該會相當有感。

新 UWB 晶片加持，外型可能維持不變

除了《Macworld》從程式碼發現的 4 項功能更新之外，先前傳聞指出，AirTag 2 預計會採用新一代 UWB 超寬頻晶片，進一步提升「精確尋找」的有效定位距離，同時也因為新的晶片才能讓移動中偵測更優化、提升追蹤能力。

外型設計部分，據傳 AirTag 2 很可能會維持圓形、可更換電池設計。另外，還有消息指出，AirTag 2 的喇叭結構可能進行調整，讓喇叭拆解或破壞變得更困難。

程式碼標示「2025AirTag」，上市時間仍有變數

值得注意的是，AirTag 2 在 iOS 26 程式碼的標示是「2025AirTag」，外媒認為這樣的命名方式代表蘋果可能原本計劃在 2025 年推出新一代 AirTag。不過，如今都已經是 12 月底了，就算蘋果想要發布新產品可能也來不及了，因此推測 AirTag 2 最快發表時間可能會選在 2026 年初。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors、Macworld

