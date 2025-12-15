iOS 26 蘋果地圖升級更貼近日常通勤，新功能幫你避開塞車

蘋果在 iOS 26 中強化蘋果地圖功能，其中一項與日常通勤密切相關的新能力，能在你出門前主動提醒經常通勤路線是否有交通延誤，成為此次更新中最實用的升級之一。

蘋果說明，地圖現在能在本機裝置上學習用戶的日常行走路線，例如上班通勤或固定出門時段，並在偵測到路線上出現重大塞車或異常時，以推播通知方式提前示警。也就是說，用戶不必打開地圖或開始導航，iPhone 就能主動提供即時交通資訊。

除了推播提醒，與路線相關的延誤資訊也會同步出現在地圖的「建議」小工具中，讓用戶在查看主畫面時就能掌握可能的行程影響。

廣告 廣告

由於這項功能涉及敏感位置資料，蘋果採取主動詢問的方式，要求用戶明確授權才能啟用。據蘋果的隱私提示，路線偏好與目的地預測皆會僅存於本機，且不會與蘋果帳號連結，只有經用戶同意的 App 才能存取。

若未收到提示，使用者可在設定 App 中手動啟用，路徑為設定 → App → 地圖 → 位置 → 偏好路線與預測目的地。

（圖片來源：科技新報）