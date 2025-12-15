iOS 26.2 更新內容 這次更新最大的亮點就是 iPhone 17 爆 Ping 問題被解決了，還有呢？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】今天這集影片非常重要，如果你手上有 iPhone 17 系列，或者你是一個對系統流暢度、隱私細節有潔癖的人，這次的 iOS 26.2 正式版更新解析，你一定要看到最後。
為什麼我這麼說？大家回想一下，自從 iPhone 17 在九月發售以來，是不是網路上哀鴻遍野？尤其是那個該死的「網路延遲」問題，也就是大家俗稱的「爆 Ping」。我自己也是受害者，明明拿著一台四萬塊的旗艦機，結果打個傳說、或是連線玩遊戲，那個網路延遲偶爾就像心跳漏一拍一樣，卡在那邊不動，真的會讓人想把手機摔爛。蘋果在前面的幾個小版本更新一直沒修好，搞得大家人心惶惶。
但是！就在今天凌晨釋出的 iOS 26.2 正式版，蘋果終於正面回應這個問題了。除了這個重大修正之外，這次還有讓我非常有感的介面調整，那個 Liquid Glass 的視覺效果真的非常有質感，還有 AirDrop 終於變聰明了。這一次的更新內容非常多，而且很多都是直接影響到我們每天使用體驗的細節。
我不浪費大家時間，我們馬上開始，來看看這次 iOS 26.2 到底值不值得你按下更新鍵。
► 影片連結：https://youtu.be/o8JZ-GNmymA?si=vR51gnlzey4_Jif-
