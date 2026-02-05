iOS 26.2.1爆「耗電閃退、效能下降」！網實測2機型續航力掉最快

蘋果近期釋出 iOS 26.2.1 更新版本，主打支援 AirTag 2 並修復既有系統錯誤。(示意圖) 圖：翻攝自蘋果官網

[Newtalk新聞] 蘋果近期釋出 iOS 26.2.1 更新版本，主打支援 AirTag 2 並修復既有系統錯誤。不過據《Mac Observer》彙整用戶回報指出，部分用戶抱怨更新後出現各種異常狀況，包括系統效能下降與電池耗電異常等問題，其中有YouTube頻道《iAppleBytes》實測，iPhone 13和iPhone 15續航力掉最快。

根據《Mac Observer》整理 Reddit，與蘋果官方支援論壇內容顯示，少數用戶在升級至iOS 26.2.1後，出現各種異常狀況，問題類型相當分散。包括蘋果地圖遺失已儲存地點與最愛清單、第三方App出現Face ID驗證失效、儲存空間容量數據顯示忽高忽低、回報App閃退、操作延遲、畫面卡頓，或是裝置整體運作速度變慢、重新開機、手機便超耗電、續航力下降等情況。

根據YouTube頻道《iAppleBytes》實測，實測的手機包含iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15和iPhone 16，這些手機的電池健康度介於84％～100％，測試過程中，所有螢幕亮度皆統一設定為25％。以結果來看，變化最大的是iPhone 13和iPhone 15。其中，iPhone 13續航下滑1小時34分鐘；iPhone 15則反而增加1小時29分鐘。其餘機型的差距相對有限，整體落差不算太大。

截至目前為止，蘋果官方支援社群中已有多則討論串累積數十至上百名用戶回報相同狀況，而 Reddit 討論區亦有數百名使用者關注相關問題，災情主要集中於個別裝置與使用情境，尚未被視為大規模系統性問題。目前蘋果官方尚未回應，不過過去蘋果曾多次提醒，系統更新初期確實有耗電等現象，但都屬於短暫問題，幾天後就會恢復正常。

