iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。
iOS 26.2最受矚目的改變之一，是在鎖定畫面新增「Liquid Glass滑桿」，讓用戶可自由調整時鐘的霧化透明度，介面更具個人化；同時，Apple Music也終於支援「離線歌詞」，即使沒有Wi-Fi或行動網路，也能同步欣賞歌曲文字內容。
健康功能部分，蘋果也將「睡眠分數」分成了非常低（0-40）、低（41-60）、OK（61-80）、高（81-95）到非常高（96-100）五個區間，讓評分標準能更貼近用戶的實際睡眠品質。提醒事項App則新增鬧鐘通知，當用戶設定時間並開啟「緊急」選項時，系統會像鬧鐘般響起提示音。
Apple Podcasts也迎來三項新功能，包括自動章節、定時連結顯示，以及在播放或文字稿畫面中查看節目提及的其他Podcast；Apple News則新增「追蹤」分頁，並設有運動、商業、美食等快速切換分類。
輔助使用方面，iPhone 用戶終於能讓「螢幕閃爍」取代傳統LED閃光燈提示通知，設定路徑為「設定 → 輔助使用 → 音訊與視覺 → 收到提示時閃爍」，可選擇LED、螢幕或兩者同時閃爍。
此外，iOS 26.2也將「AirPods即時翻譯」（Live Translation）擴大至歐盟地區。該功能可讓使用者透過Siri即時聽懂外語對話，支援英、法、德、西、葡、中、日、韓、義等語言，目前僅限AirPods Pro 2、Pro 3與高階AirPods 4搭配iPhone 15 Pro或更新機型使用。
整體而言，iOS 26.2雖屬小版本更新，卻在「體驗細節」上大幅進化：不論是更直覺的視覺自訂、離線媒體支援，還是健康與翻譯功能的延伸，都反映出蘋果持續推動AI與可及性並行的方向，正式版預計將於12月中旬左右推出。
