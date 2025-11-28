iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉

蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路線，而是專注在日常使用上，尤其是針對螢幕較小的車款，更能感受到介面整理後的舒適度。

儀表板能放更多東西了，部分車款升級「三欄小工具堆疊」

CarPlay 在 iOS 26 首次支援 Widgets 小工具之後，實用度大幅提升，但 iOS 26.2 的功能更進一步。

根據外媒 The Verge 記者 Tom Warren 在 X 上分享，當他更新到 iOS 26.2 Beta 之後，Kia EV9 車款的 CarPlay 實用性更進步，尤其是小工具堆疊顯示從原本的兩欄變成三欄。

從 Tom Warren 分享的照片來看，升級後的 CarPlay 可以顯示天氣、行事曆、Podcast、導航資訊等更多資訊，無論操作與視覺都更加便利。

Tom Warren 形容這是「令人愉快的小驚喜」。

值得注意的是，並非所有車款的 CarPlay 都支援三欄的小工具堆疊顯示。外媒《9to5Mac》報導，有部分使用者就算升級到 iOS 26.2 Beta 作業系統後， CarPlay 小工具顯示仍然只有兩欄，推測這項功能可能和車載螢幕大小、主機系統版本或車廠整合度有關。但由於目前 Apple 蘋果沒有公開哪些車型支援三欄小工具顯示，所以可能只能等到 iOS 26.2 正式版釋出後才有更多的消息。

小螢幕友善調整，「訊息」App 終於能關閉釘選對話

除了小工具堆疊顯示變成三個欄位之外，《9to5Mac》指出，iOS 26.2 Beta 還增加了「Pinned Conversations 釘選對話」功能開關選項。

原本蘋果在 iOS 26 CarPlay 作業系統的訊息 App 加入了點按回應（Tapbacks）與釘選對話，使用者可以將特定對話釘選到對話列表的最上方，如此一來打開訊息 App 就能瀏覽最常聯絡對象的訊息。

這項功能雖然方便，但對於車載螢幕偏小的車款上，釘選對話容易佔用太多的螢幕空間，造成使用者的困擾。因此，蘋果在 iOS 26.2 更新中，針對 CarPlay 加入了「釘選對話開關」選項，讓使用者可以自行設定 CarPlay 的訊息 App 是否要顯示釘選對話，一但關閉釘選對話功能，就只會顯示最新對話內容。

對於螢幕有限的小車車主或不依賴釘選對話的人來說，這項調整算是相當體貼的更新。

雖然 iOS 26.2 目前還在 Beta 測試版階段，但已經可以看得出來蘋果針對 CarPlay 有許多的細節調整。接下來，也期待更多車廠的 CarPlay 介面會有更細緻的優化。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：9to5mac、Tom Warren

