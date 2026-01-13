Apple 在間隔近一個月後，釋出 iOS 26.3 的第二個開發者測試版本 Beta 2，小編今天火速更新，感覺這次 iOS 26.3 Beta 2 並不是新功能齊發型，而是以系統穩定與使用體驗的修整為主

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

跨系統轉移

首先在功能層面，Apple 新增「轉移至 Android」工具，只要將 iPhone 靠近 Android 裝置，就能無線傳送照片、訊息、聯絡人、備忘錄與 App，讓換機流程更簡單

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

另一項值得注意的新功能是「通知轉發」，第三方的智慧手錶或穿戴裝置也能接收到來自 iPhone 的通知，不再只侷限於 Apple Watch。只要前往「設定」→「通知」→「通知轉發」即可開啟，並進一步設定哪些 App 的通知可以同步顯示在穿戴裝置上（不過目前看起來僅限歐盟地區開放）

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

其他更新細節

這次更新也針對一些小功能進行調整，例如天氣桌布正式獨立分類，並新增多款預設樣式。另外為了紀念黑人歷史月，可以預期 Apple 之後將推出新版 Black Unity，也有高機率發布特別版的 Apple Watch 運動型錶帶和錶盤等等

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

Apple 也持續跟進「背景安全性改進」機制。這項功能最早在 iOS 26.1 登場，目的是在系統大版本更新之間，替 Safari、WebKit 等核心元件提供獨立的安全更新。但實際上並未包含新的安全修補內容，這次更新應該也屬於錯誤修正的階段

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

小結

整體來看，iOS 26.3 Beta 2 並不是主打新功能的大改版，而是把系統順順修好、該補的補齊，讓日常使用體驗更穩定。小編期待的其實是後續即將登場的下一代 Siri，Apple 已確認與 Google 合作，導入 Gemini AI 作為 Siri 與 Apple Intelligence 的核心技術基礎，讓未來的 Siri 能更懂使用者正在做什麼，並提供更即時且個人化的操作協助

依目前時程推估，新版 Siri 最快有望在 iOS 26.4 登場，開發者測試版可能於 2 月釋出，正式版則落在 3 至 4 月之間。如果今年正式上線，或許才是這一代 iOS 真正的關鍵亮點！

