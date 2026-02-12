iOS 26.3 正式推出：iPhone 轉 Android 新工具登場，還一口氣修補 37 個安全漏洞

蘋果今日推出 iOS 26.3 / iPadOS 26.3 正式版更新，屬偏向修補為主的小版本。除了慣例解決錯誤同安全問題外，新版引入蘋果聯手 Google 打造的全新「iPhone 轉 Android」工具，令到跨平台換機再簡化。

原生資料遷移工具最實用

iOS 26.3 和 iPadOS 26.3 加入的「iPhone 轉 Android」工具，能透過 Wi-Fi 同藍牙，輕鬆傳輸相片、備忘錄、訊息、App、密碼等資料。這個功能基於簡單的無線配對機制，用戶只要將 iPhone 靠近要遷往的 Android 裝置，同時確保兩者接入 Wi-Fi 並開啟藍牙，即可開始資料遷移。

Apple 提供了掃描 QR 碼和輸入特定會話 ID、配對碼 2 種配對方法，需要注意的是，健康資料、受保護備忘錄、特定相片等敏感內容並不會一併轉移。

遷移工具之外，iOS 26.3 亦有兩個較「生活向」的小改動。其一是鎖定螢幕自訂頁面新增獨立「天氣」桌布分類，另外系統亦加入「限制精準位置」設定，用來減少電訊商可取得的定位精確度（只適用於配備 Apple C1／C1X 晶片的型號，亦要視乎營運商支援情況）。

37 個安全漏洞：至少有 1 項與「極度精密攻擊」有關

iOS 26.3 和 iPadOS 26.3 合共處理 37 個安全問題，蘋果在安全內容文件中提到，當中有 dyld 相關漏洞屬記憶體損壞類型，可能令攻擊者執行任意程式碼。蘋果留意到該問題可能曾被用於針對特定目標人士的「極度精密攻擊」，iOS 26 之前版本發生過類似情況。

通知轉發等功能是歐盟限定

iOS 26.3 加入「通知轉發」相關選項，但只限歐盟用戶使用。​該設定允許將 iPhone 收到的通知轉發到第三方裝置，但一次只可轉發到 1 部裝置。若轉發到第三方穿戴裝置，Apple Watch 就不能夠同時接收通知。​

歐盟限定的更新內容亦包括「靠近配對」功能，它可以令第三方耳機、手錶等都可以用類似 AirPods 的一鍵彈窗方式配對。

