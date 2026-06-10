iOS 27 登場10 大有感亮點、支援機型與更新時間全整理
大家期待好久的蘋果年度盛事 WWDC 2026 在周二凌晨正式登場啦！這次最讓人眼睛一亮的，絕對是全新發表的 iOS 27 吧～今年蘋果不僅帶來了更懂你的 Apple Intelligence 與全新 Siri AI，最棒的是這次連我們身邊還在服役的 iPhone 11 老戰友都能繼續無痛戰下去！這次的升級重點放在效能優化、神級搜尋、介面微調與 AI 的深度整合，快跟著我們一起來看看這次有哪些會讓你想立刻升級的超有感亮點吧！
老戰友先別急著換！系統優化讓你的舊手機偷偷變快
每次蘋果發表新系統，拿著舊手機的獺友們最怕的就是看見自己的愛機被列入淘汰名單對吧？不過這次大家可以松一口氣！蘋果大方宣布，只要是能跑 iOS 26 的裝置，這次通通可以無痛直升 iOS 27！而且新系統這次導入了全新的 CPU 排程機制，會默默針對較舊的機型進行系統反應速度的優化，幫老手機延長壽命！不只如此，在系統效能方面也迎來了大躍進，整體的 App 啟動速度最快提升了百分之三十，拍完照後的照片載入速度更是狂飆了百分之七十，甚至連大家最常用來傳照片、傳檔案的 AirDrop 傳輸速度都最高飆升了百分之八十～就連行動網路與 Wi-Fi 之間的切換也變得更順暢，讓你的老手機能重新找回剛開箱時的流暢感動
（圖片來源：9to5Mac）
極簡美學再進化！鎖定畫面時間能縮到超級小
除了骨子裡的效能變快，iOS 27 在外在顏值上也給了大家更自由、更療癒的選擇～有些獺友在 iOS 26 時，可能會覺得螢幕鎖定畫面的時間字體實在是太大了，常常把辛苦挑選的毛孩、家人或是精美桌布擋得死死的。沒關係，這次 iOS 27 聽到了大家的回饋，加入了全新的鎖定畫面客製化選項！你可以把日期和時間顯示欄位完美合併，並且縮小到極致，騰出更多空間讓你的漂亮桌布露臉～這項設計大概最適合那些平常戴著智慧手錶看時間、單純把手機鎖定畫面當作展示個人風格的朋友了。此外，介面設計 Liquid Glass 這次也加入了透明度調整滑桿，你可以自己決定要極致透明還是完全著色，搭配更新後更清晰分明的 App 圖示，手機的精緻度瞬間提升好幾個檔次！
Siri 終於長大變聰明！全新 Siri AI 的限定驚喜與地區限制
經過 Apple Intelligence 深度加持後，Siri 終於不再是那個常常聽不懂人話、讓你哭笑不得的語音助理，而是進化成能在不同 App 之間幫你完成複雜工作的貼心神隊友！它不僅能看懂你的螢幕內容、理解你當下的個人情境，還能幫你跨裝置追蹤對話紀錄。舉例來說，你可以直接叫 Siri 幫你從淹沒在信箱裡的電子郵件中撈出飯店的訂房確認號碼，或是叫它用專屬 App 幫你搶演唱會門票，簡直方便到不行！不過要特別注意的是，這項超厲害的 Siri AI 首波會先在美國市場推出英文版本，其它地區還要再等等，而且因為法規限制，目前在中國和歐盟地區暫時無法使用
影像創作與日常防護一把罩！安卓與 Windows 都能共享相簿
除了亮眼的 Siri，Apple Intelligence 這次在照片編輯上也帶來了讓人驚豔的黑科技～新的影像模型讓我們在拍完照後，可以利用 AI 進行空間重構，不管是想要延伸照片邊緣、調整構圖，還是使用 Clean Up 工具把背景裡煞風景的雜物和路人修掉，效果都變得超級自然！而在日常防護部分，這次蘋果也大升級了家長監護功能！家長可以輕鬆幫孩子設定適齡保護，一目瞭然地查看孩子的平均螢幕使用時間，還能針對娛樂、遊戲與社群軟體設定每日使用上限。甚至連「通訊安全」都變聰明了，孩子新建聯絡人需要經過家長審核，如果系統偵測到露骨或暴力的共享內容，還會自動開啟守護防線！還有，iCloud 共享相簿終於首度開放 Android 與 Windows 用戶加入了，而且進去分享照片和影片通通都是完整解析度，再也不會被壓縮，跨平台的果粉和安卓粉終於可以大和解、快樂分享生活點滴啦！
細節控看過來！健康、AirPods 與地圖小更新一次補齊
在生活應用的細節上，這次 iOS 27 也照顧得很全面～健康 App 的經期追蹤功能，這次貼心地加入了前更年期與更年期的記錄支援，甚至會在出現異常週期時主動發送通知提醒！而 AirPods 的使用者則獲得了 Custom EQ 自訂等化器的功能，可以隨心所欲調整自己最喜歡的音質頻率；如果你是手戴 Apple Watch 的朋友，這次手錶會換上全新的動態 App 格狀檢視，只顯示五個由 Siri 根據你日常習慣建議的 App，而且還能用全新的點按手勢開啟智慧型堆疊小工具，操作起來直覺又帥氣！最後，Apple Maps 的「飛行俯瞰」空拍體驗也結合了 AI 變得更細緻，讓你在手機上就能享受精彩的空中視覺饗宴
我的手機能升級嗎？完整支援機型與 Siri AI 的硬體門檻
看完這麼多實用功能，大家最關心的肯定就是自己的手機有沒有在升級名單內吧？這次蘋果非常大方，只要是 iPhone 11 系列、第二代 iPhone SE 及之後的所有後續機型通通都可以升級，包括熱門的 iPhone 12 系列、iPhone 13 系列、iPhone 14 系列、iPhone 15 系列、iPhone 16 系列，以及即將與大家見面的最新 iPhone 17 系列（包含 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e 與傳聞中超薄的 iPhone Air）都在支援名單中。不過要特別提醒大家，因為 Apple Intelligence 與全新的 Siri AI 需要非常強大的硬體算力，如果想要體驗完整的 AI 照片編輯、寫作工具與系統助理，你的手機至少得是 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 或是 iPhone 16 以上的機型；而最頂級的「Siri AI」功能，則更進一步限定在 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 與全新的 iPhone Air 才能獨享喔！
小結
iOS 27 的開發者測試版即日起就已經開放下載測試，而一般的公開測試版則會在下個月也就是七月份登場。至於最穩定的正式版更新，預計將會在今年秋季跟著新一代 iPhone 17 系列發表會一同向所有人正式推送，到時候符合資格的用戶就可以直接在設定裡免費下載更新囉！如果你手持的是 iPhone 11 到 iPhone 14 這些稍有年紀的經典神機，iOS 27 對你而言更像是一劑「回春藥」，你不必強求最新的 AI 功能，光是系統底層優化帶來的 App 啟動加速、更省電的排程和更快的 Airdrop 傳輸，就非常推薦在秋季正式版推出時立刻升級，讓你的愛機能夠再流暢地多戰幾年！但如果你是追求極致科技、想要完整體驗 Apple Intelligence 甚至是最強大 Siri AI 的核心科技控，那麼舊手機的晶片可能就沒辦法滿足你的胃口，你勢必得把目標鎖定在 iPhone 16、17 系列，甚至是今年秋季即將登場的 iPhone 18 系列才能完整發揮新系統的實力。舊機升級買的是「流暢度與安心感」，新機體驗買的是「未來科技感」，你是屬於哪一種呢？快在底下留言跟我們分享！
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