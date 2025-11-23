隨著iOS 26帶來了名為「Liquid Glass」的重大介面視覺革新，蘋果似乎打算在明年的作業系統更新中稍作喘息。根據彭博新聞記者Mark Gurman的說法，預計於2026年秋季推出的iOS 27 (以及macOS 27等作業系統)，將不會主打數百項眼花撩亂的新功能，而是轉向專注於提升效能、穩定性與修復錯誤。

iOS 27將聚焦「修復」，效法Snow Leopard專注穩定性與效能、為折疊iPhone鋪路

重演「Snow Leopard」時刻，清理舊編碼、優化效能

Mark Gurman將此策略比擬為2009年經典的Mac OS X Snow Leopard版本更新，以及後來的iOS 12。當年的Snow Leopard著名的宣傳，便是「0個新功能」 (Zero New Features)，全力聚焦於底層架構的重寫與優化。

廣告 廣告

報導指出，蘋果的工程團隊目前正著手梳理作業系統，將刪除臃腫的舊編碼、除錯，並且尋找任何能實質提升效能與整體品質的機會。這顯然是為了回應近年來因功能塞好塞滿 (如Liquid Glass介面大改)，結果導致用戶對軟體品質下滑的抱怨。

為折疊iPhone與未來硬體奠定基礎

除了修復現有問題，這次的「整頓」還有更長遠的戰略意義。Mark Gurman指出，iOS 27的底層優化將為未來硬體奠定基礎，特別是傳聞已久、可能搭載雙螢幕的Foldable iPhone (折疊iPhone)，以及蘋果正在推動的智慧家庭產品，甚至未來的機器人計畫。

雖稱維護更新，但AI、企業功能與Liquid Glass介面微調仍有戲

不過，這並不代表iOS 27真的會「交白卷」。為了在AI競賽中保持領先，蘋果仍計畫在該版本中導入關鍵的AI功能：

• AI健康代理 (AI Health Agent)：預計將搭配潛在的Health+訂閱服務一同推出，協助用戶監測健康。

• AI網頁搜尋：傳聞已久的蘋果自家AI驅動搜尋專案也可能在此版本亮相。

此外，Mark Gurman也點出iOS 27將包含針對企業用戶的增強功能、為新興市場量身打造的「定製」 (Bespoke)功能，以及針對現有Liquid Glass介面的設計微調。

因此，預期2026年的WWDC開發者大會將是一場強調「內功」大於「招式」的發表會，對於渴望系統更穩定、更流暢的果粉而言，或許才是最令人期待的「新功能」。

更多Mashdigi.com報導：

Waymo獲准於加州大幅擴張測試範圍，涵蓋整個灣區、沙加緬度至南加州墨西哥邊境

微軟將不發表2025年多元化報告，打破自2019年來慣例、改以「動態格式」呈現包容性成果

「X」推出「關於此帳號」透明度功能，揭露用戶所在地、改名次數與連線來源、VPN用戶將被標註