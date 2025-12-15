iOS26又爆怪Bug！Android照傳到iPhone放大竟「整片變紅」
（記者石耀宇／綜合報導）近期有部分iPhone用戶反映，在升級至蘋果最新iOS26系統後，從Android手機傳入的照片在放大檢視時，會突然出現整張畫面被紅色濾鏡覆蓋的異常情形，但在縮圖或一般瀏覽模式下卻一切正常，讓不少用戶相當困惑。
根據國外科技媒體與Reddit等社群平台討論內容，有使用者指出，這個問題多出現在由Android裝置（例如Motorola Razr、Samsung Galaxy系列等）傳送到iPhone的照片上。當使用者在iPhone內建「照片」App中點選圖片並放大查看時，畫面會瞬間偏紅、像是被套上紅色濾鏡；然而縮小回到縮圖畫面或退出重新瀏覽後，顏色又會恢復原狀，被質疑與放大階段的影像渲染或顏色解析有關。
有用戶進一步推測，問題可能與檔案本身內嵌的ICC顏色配置檔（ICC profile）設定有關，而非手機拍攝畫質或硬體本身出現缺陷。有網友表示，部分Android手機或編輯軟體輸出的圖片色彩空間較為複雜，可能在iOS26的顯示流程中產生兼容性問題，才導致特定情況下顏色異常。
不過，也有人分享了相對簡單的「暫時解法」：只要打開該張照片，進入「編輯」模式，隨後點選右下角的「還原（Revert）」功能，不用實際修改任何參數，就能讓原本放大會變紅的照片恢復正常顯示。對於已經受此問題困擾的用戶而言，暫時可藉此作為權宜之計。
截至目前，蘋果尚未就此狀況發出正式說明，外界也不清楚該問題是否已被列入修正項目。後續是否會在接下來的iOS更新版本中獲得修復，仍有待官方進一步回應與說明。
