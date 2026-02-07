IP魅力爆發！超人力霸王降臨港都、中台灣燈會聯名姆明

2026高雄「冬日遊樂園」今(7)日開幕，特邀日本經典英雄IP《超人力霸王》坐鎮港都，有望帶動數百萬人潮湧進亞灣港區共襄盛舉。(高雄市府觀光局提供)

人氣IP魅力難擋，「冬日遊樂園」今(7)日開幕，特邀日本經典英雄IP《超人力霸王》坐鎮港都，2月15日小年夜登場的中台灣燈會則是攜手芬蘭人氣IP姆明推主題提燈。看好知名IP的高人氣，連鎖餐飲集團漢來美食與85度C紛紛推出期間限定的優惠搶客，前者推出在「冬日遊樂園」現場與超人的合照，於指定餐廳消費滿額可獲贈100元餐飲抵用券；後者則是在品牌台中49間門市消費滿200元，可獲贈一盞姆明小提燈。

【超人力霸王降臨高雄 漢來美食推優惠迎旅客】

結合高雄「冬日遊樂園」，漢來美食旗下多個品牌推優惠，凡內用消費滿2000元並出示與《超人力霸王》合照畫面即可獲得100元餐飲抵用券。(漢來美食提供)

「漢來海港」搶春酒聚餐商機，活動期間凡25人(含)以上團體用餐，即可抽漢來日月行館住宿券。(漢來美食提供)

高雄今年「冬日遊樂園」以《超人力霸王》為主題 IP，有望帶動數百萬人潮湧進亞灣港區共襄盛舉，高人氣的《超人力霸王》也帶動港都在地不少觀光旅宿春節住房率飆破8成。高雄漢來大飯店與高雄港碼頭距離近，迎接這股旅遊熱潮，飯店內「漢來美食」旗下多個品牌餐廳，共同推出「超人美食保胃站」餐飲優惠寵客。

活動期間，凡於高雄漢來大飯店內的「焰」鐵板燒、「焰」牛排館、「漢來海港」高雄漢來店、「紅陶上海湯包」、日本料理「弁慶」、「翠園」粵菜餐廳-高雄漢來店、「PAVO」餐酒館等指定餐廳用餐，並出示在「2026高雄冬日遊樂園」活動現場與超人合照畫面，單筆消費滿2000元可獲贈限量「漢來美食100元餐飲抵用券」，消費不累贈。

「漢來美食」表示透過結合城市大型活動、交通便利優勢與多元餐飲企劃，期望為旅客與在地消費者打造兼具美味與體驗感的港都冬季美食行程。「超人美食保胃站」不僅強化品牌與「冬季遊樂園」的活動聯結，更提供遊客在開心出遊結束後，能找到便利又具價值的美食體驗選擇。

【搶春節聚餐商機 漢來海港抽日月行館住宿券】

此外，因應春節與春酒聚餐需求，全台5家「漢來海港」同步推出「春酒歡饗」加碼活動，2月23日起至3月31日，25人(含)以上團體用餐即可參加抽獎，最大獎為價值26,800元的「漢來日月行館 精緻客房住宿券」。

2月9日起到85度C台中49間門市消費，單筆滿200元即免費送1盞2026中台灣燈會「騎鐵馬的姆明」小提燈，數量有限送完為止。(85度C提供)

85度C台中門市的大杯飲料杯，2月9日起換上2026中台灣燈會主視覺，杯身印有姆明一族(The Moomins)，粉絲別錯過機會收藏。(85度C提供)

【姆明提燈免排隊 85度C門市消費200元就送】

2026中台灣燈會與芬蘭人氣IP姆明(Moomin)聯名，以「Moving on」為主題規劃，加上適逢農曆馬年，台中燈會設計出「騎鐵馬的姆明」小提燈，可愛程度預計會吸引不少人潮排隊領取。看好姆明對親子客群的吸引力，在台中發跡的85度C，也推出燈會相關優惠搶賺商機，2月9日起，民眾到85度C台中49間門市，單筆消費滿200元(含以上)，即可免費獲得一盞姆明小提燈，每間門市限量200個，送完為止。另外，85度C門市大杯飲料杯身也換上2026中台灣燈會主視覺-姆明一族席地野餐的可愛模樣，與民眾一起迎接中台灣燈會的到來。

