IP LOCKERS總統盃街舞大賽凱道封王寫新歷史 輪椅舞團演出感動人心
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】「2025 總統盃全民運動賽事—街舞大賽」決賽16日在台北凱達格蘭大道登場，上千名舞者齊聚總統府前，引爆台灣街舞史上最大規模競技場面。賽事象徵街舞文化正式踏上國家舞台，也展現全民運動推動街舞多元化與制度化的決心。IP LOCKERS激烈競爭中強勢奪下 Battle 組全國冠軍，再度引發討論熱潮，成為現場最受矚目的亮點。
最受矚目的焦點隊伍，莫過於近年人氣急升的 IP LOCKERS，團體從《SPLUS 巔峰舞者》獲得冠軍，緊接著在總統盃街舞大賽展現近乎教科書級的鎖舞技巧、隊形運用與舞台爆發力，再度奪冠。
決賽舞台以高難度動作與節奏掌控引爆現場聲量，觀眾吼叫直衝凱道前端，形成近似大型粉絲見面會的盛況。多位舞蹈界人士指出，IP LOCKERS的舞風兼具技巧性、娛樂性與舞台領導氣場，在眾多優秀舞者中脫穎而出，順利坐上首屆總統盃 Battle 組王座。
▲IP LOCKERS團長囂張感性在社群發言：「感謝政府推動街舞成為全民運動項目。」。（勝星娛樂提供）
部分評論認為，IP LOCKERS連續兩場重大賽事奪冠，象徵台灣鎖舞在國際潮流下持續深化，也為新一代舞者立下高標準。團長囂張更感性發言：「回想到以前，只要是跳街舞的小孩,總是會被貼上『好像不太好』的印象，到現在街舞被政府推動為全民運動項目真的要感謝很多人。」，他特別謝謝台灣早期的前輩們把這個文化傳承給大家，也謝謝讓這一切得以發生的長官與前輩們，並在舞台上教長官一起跳鎖舞。
這次賽事由運動部主辦，規模前所未有，成功把街舞帶入台灣最高象徵性的地標。賴清德總統到場致詞時表示，街舞是「自由的語言」，更是青年創意、文化能量與運動精神的集合體，期盼透過總統盃打造更健全的街舞發展環境。
運動部李洋部長則補充，從巴黎奧運中台灣霹靂舞選手的出色表現，到此次賽事站上總統府前，都象徵官方對街舞文化的支持已逐步制度化。部長並指出，未來將持續推動街舞與全民運動結合，讓街舞不僅是舞台藝術，也是全民參與的動態生活文化。
這次評審陣容備受舞蹈圈高度關注，被形容為「台灣街舞史上最高規格評審團」——
包括韓國《街頭女戰士》代表 Honey J、ReiNa、Redlic；歐洲冠軍 Spider；韓國世界級霹靂舞冠軍 B-girl YELL；以及台灣資深代表剛一、囂張、Chrissy哈妹、Akuma Diva百川。
此組合不僅涵蓋不同舞種，也具國際賽事與影視舞台經驗，讓參賽者能在專業度極高的審查下接受真正全面的評分。多位教練表示，能於如此高規格評審團前舞動，對舞者而言本身就是一項榮耀。
▲韓國「街舞女戰士」Honey J 為總統盃街舞大賽揭開序幕。（勝星娛樂提供）
今年另一大亮點來自輪椅舞團「輪舞浪潮」。該隊伍挑戰 all style 排舞，並成功晉級，以身體控制、輪椅律動與節奏融合展現驚人張力，震撼現場。
許多觀眾在表演後起立鼓掌，場面感動而震撼。教育界人士指出，輪舞浪潮的演出不僅展現街舞跨越身體限制的包容性，也象徵街舞精神的核心——只要心中有節奏，每個人都能在舞台上找到位置。
首屆賽事參賽數量創紀錄，從兒童、青少年到成人組別，涵蓋排舞、Battle、霹靂舞三大類型，展現台灣街舞文化的扎根程度。
● 排舞各組冠軍
EX-KIDS／HRC BEAST KIDS／nonstop／動動手動動腳／VOSSI／Breaking bad crew
● Battle 各組冠軍
Snappy Two／當心兒童A／YA CK／Purify the Mind／Championhood／IP LOCKERS
● 霹靂舞各組冠軍
GUGU GAGA／山丘鬼殺隊／The Hans／Hiraeth Bboy／TC NEW BLOOD／CITY4 INSTRUMENT
多位舞蹈學者指出，台灣街舞已呈現跨年齡、跨族群、跨區域擴張，顯示街舞文化正由少數圈層走向全民普及。
凱道化身台灣最大街舞舞台 街舞邁向全民化與國際化
觀察人士分析，此賽事有助提升街舞在體育、文化與教育領域的正當性，並能成為台灣街舞國際化的重要推進力量。隨著官方逐步推動街舞制度化，台灣街舞有望在國際賽場獲得更多能見度，帶動更多專業舞者踏入職涯舞台。
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 12 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 8 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 16 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 2 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 5 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前