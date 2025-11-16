IPAC主席自製《魔法壞女巫2》紅毯迷因 神比喻辛西婭保護亞莉安娜為台海現狀撐腰

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）14日將現場畫面製作成迷因，將辛西婭艾利沃比喻為 IPAC，亞莉安娜則象徵「台海現狀」，凸顯 IPAC如同辛西婭般提供安全與保護。 圖:翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 新加坡《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）13日首映會爆發騷動，意外牽動國際政治討論。當時，一名網紅 Pyjamamann 衝破封鎖線撲向亞莉安娜（Ariana Grande），辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）即刻挺身阻止騷擾，成功保護亞莉安娜。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）14日將現場畫面製作成迷因，將辛西婭艾利沃比喻為 IPAC，亞莉安娜則象徵「台海現狀」，凸顯 IPAC如同辛西婭般提供安全與保護。迷因曝光後，引發網友熱議，留言稱讚「IPAC給台灣的安全感就像Cynthia的二頭肌一樣可靠」、「太會做迷因圖了吧，謝謝聲援台灣」。

廣告 廣告

裴倫德近日在巴黎出席第54屆歐洲台灣協會聯合會年會時指出，涉及台灣的議題很容易引來中國強烈反彈，IPAC因此「已失去3個國家」，分別為馬拉威、甘比亞與索羅門群島。他說，中國以威脅取消總統訪中行程等手段施壓各國政府，迫使部分議員退出 IPAC。索羅門群島原本有兩名共同主席被要求退出並發表支持「一中原則」的聲明，結果只有一人留下，目前仍為台灣發聲的僅剩議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）。

裴倫德提到，去年台北年會前，北京就對11國代表施壓不要出席，今年又向肯亞及其他非洲國家施壓，凸顯國際挺台人士承受的巨大壓力。他呼籲外界持續支持。

此外，副總統蕭美琴上週應邀在歐洲議會 IPAC 年會演講後，傳出「台灣捐80億歐元換演講」的假消息。裴倫德澄清，IPAC沒有接受台灣政府大筆捐款，並指出，組織近期不僅促成蕭副總統演說，還阻止美國親中商人松頓（John Thornton）旗下紅鳥資本收購英國《每日電訊報》，顯示 IPAC在國際上具實質影響力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

說好的雞排呢？ 台大發聲明：不鼓勵也不支持 籲明辨網路消息

斥中國禁日旅遊是假關心真報復 汪浩：少了吵鬧團 日本明年更好玩