IPAC借場地 學者直言：頂多算偷渡

副總統蕭美琴參加IPAC峰會，現身布魯塞爾歐洲議會演說，賴政府形容此為重大外交突破。不過，學者直言，這根本稱不上突破，頂多算是「偷渡」進入，因為IPAC只是借用歐洲議會場地舉辦活動，更別提我國相關單位還「捐款」給IPAC。

政治大學外交學系教授黃奎博指出，IPAC並非官方組織，而是由多國國會議員組成的國際非政府平台，宗旨在提醒各界關注並因應中共政策可能帶來的負面影響，而我國的台灣民主基金會、旅美民間團體Hello Taiwan（喂台灣），以及美國民主基金會（NED）等推動民主的外國NGO組織，皆名列資助名單。

黃奎博提到，這場年會實際是借用歐洲議會的會議廳舉行，比利時政府則同意讓蕭美琴以非正式身分入境參與。從外交角度，確實是一次值得關注的進展，象徵我方以「議會外交」形式在非邦交國場域與多國國會議員互動。但回到現實與歷史脈絡，這項活動不宜過度誇大，整體而言，它展現前進一步的象徵，距離實質突破仍有不小差距。

德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中則坦言，平心而論，蕭美琴此次並非受歐洲議會正式邀請，而是以借場地形式出席。他打比方說，就像某老師以「模擬聯合國」名義租借私人會議室邀外交官演講，事後卻對外宣稱「首次進入聯合國」一樣荒謬。

翁履中提到，IPAC由澳洲人士發起，核心主軸是「抗中」，而其影響力端視成員組成，現場與會的50多人多屬在野議員，賴政府卻刻意包裝成重大外交勝利。但這不是對內敲鑼打鼓、對外宣傳就能稱為外交成功，如果換作自己會覺得難堪。

不過，他強調，蕭美琴的演說在操作層面上仍算達標，堪稱是近年台灣砸錢鋪陳的活動中，「鋪得最高的一次舞台」。