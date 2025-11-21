即時中心／林韋慈報導



日本首相高市早苗本（11）月發表挺台言論，議題延燒。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨（20）日也發表聲明，呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海紅線；聲明同時強調，台灣人民必須能自由決定自己的未來。







IPAC在社群平台X上發布多語聲明，聯盟成員強烈譴責中國駐大阪總領事對高市首相的威脅性發言。聲明指出，此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球多地破壞外交規範的趨勢。

廣告 廣告

聯盟重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情合理。她所說的「形勢關乎生死存亡」，是基於審慎的戰略判斷，而非挑釁，並與國際社會逐漸形成的共識一致：「台灣的安全，就是全球的安全。」

並表示，若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退，因此不能坐視不理。七國集團（G7）先前重申反對任何單方面改變現狀的立場是正確的；然而，現在更需要以具體行動表示支持。IPAC 呼籲各國政府協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突，並且明確聲援日本。「台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。」

該份聲明也獲聯盟內各國議員的署名支持，如阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、美國、北馬其頓、菲律賓等，台灣的兩位共同主席，民進黨籍的范雲、民眾黨籍的陳昭姿也都在名單內。









原文出處：快新聞／IPAC公開譴責中國 喊「台灣的安全就是全球的安全」

更多民視新聞報導

台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！

鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了

「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民

