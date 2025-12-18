IPAC再擴大迎巴西新成員 共同主席：捍衛自由民主

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天宣布迎來新成員巴西，IPAC在拉丁美洲的成員國總數因此來到6個，在北京持續試圖擴張對拉美國家的政治和經濟影響力之際，別具意義。

除了巴西，IPAC在拉美的成員國另有玻利維亞、哥倫比亞、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭。IPAC串聯多個國家的國會議員和區域議會（例如歐洲議會）議員；在巴西加入之後，IPAC的版圖如今橫跨44個議會，總計308名議員。

IPAC在每個成員國都必須有2位分別來自不同政黨的共同主席。IPAC在巴西的其中一位共同主席、眾議院議員馬貴斯（Gilson Marques）表示，IPAC之所以存在，是因為孤軍奮鬥對抗像中國這樣的威權國家必定失敗；加入IPAC不是挑釁，而是捍衛民主、主權和經濟自由。

北京持續對加入IPAC的議員施壓，促使他們退出。在非洲、拉丁美洲、南太平洋等北京相對容易操作政治和經濟影響力的地區，北京的施壓不僅足以讓個別議員退出IPAC，更可讓IPAC失去一整個成員國，包括近期的馬拉威和甘比亞。

不過，北京的強勢作為同時也讓更多議員提高警覺、認同有必要跨國串聯對抗北京，IPAC的版圖因此持續擴大。自去年7月在台北舉行年度峰會至今年11月之間，IPAC新增7個成員國，包含愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、斐濟、尚比亞、辛巴威、巴拿馬。

IPAC今年11月在布魯塞爾歐洲議會（European Parliament）內舉行年度峰會，副總統蕭美琴應邀發表演說，引起國際關注。IPAC在布魯塞爾峰會通過台灣海峽「現狀維持宣言」，內容特別強調明確界定「現狀」的重要性，以利台海和平。巴西是在布魯塞爾峰會後加入IPAC。

IPAC今天表示，巴西的加入凸顯拉美國家國會議員有日益增長的決心，以相互協調及與國際夥伴合作，共同應對中國在安全、經濟和人權事務領域的作為和脅迫。（編輯：楊昭彥）1141219