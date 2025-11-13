IPAC布魯塞爾峰會重磅宣言 范雲：台灣有事就是世界有事

IPAC高峰會期間，台灣駐歐盟大使館晚宴。 圖：IPAC提供

[Newtalk新聞] 對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）2025布魯塞爾高峰會，會後通過名為「對（台灣／海峽兩岸）現狀的宣言」（DECLARATION ON THE STATUS QUO）的決議，由28國超過50位跨黨派國會議員共同簽署，正式將「台灣的獨立政權」納入對現狀的定義，創下台灣國際地位兩項歷史新頁。

對此，作為IPAC台灣的共同主席、綠委范雲表示，這次高峰會不僅是台灣首度以IPAC正式會員國身分出席，副總統蕭美琴也首次踏入歐洲議會演講，成為象徵台歐民主連結的重要時刻。與會人士包括IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta等歐洲重量級議員。

范雲指出，「對台灣／台海現狀的宣言」延續去年IPAC通過的「聯合國2758號決議不涉台」立場，進一步明確說明何謂「維持現狀」。宣言指出，若北京阻止台灣行使獨立政權、否定台灣與他國建立實質關係、或強迫台灣接受未經台灣公民或民意代表同意的政治協定，皆屬「違反現狀」的行為。

她進一步說明，IPAC的定義清楚指出，現狀即是台灣已有正在行使的獨立政權，且有權與他國建立實質關係，任何政治協定皆須取得台灣民意授權。宣言同時強調，封鎖、禁運、佔領離島或干預台灣政府機構的行為都不能被容忍，各國應維護台海航行自由，並抵制北京對2758號決議的曲解。

范雲強調，IPAC宣言要求各國政府針對台海緊張升級的經濟衝擊進行風險評估並公開結果，呼籲民主國家建立共同戰略，讓北京明確理解升高局勢將付出高昂代價。她指出，全球化時代下台海穩定已是世界課題，「台灣有事就是世界有事」。

范雲並透露，IPAC將在未來幾個月推動各國議會倡議，促使各國政治領袖採納宣言原則，轉化為具體政策。繼「2758號決議不涉台」通過後，美、澳、歐洲議會等近10個國家或區域議會皆已呼應。她強調：「這，就是IPAC的行動力。」

最後，范雲呼籲國內各政黨應團結一致，與國際民主國家共同腳步，積極推動相關決議與行動，展現台灣跨黨派的民主共識與國際責任。

