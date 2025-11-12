IPAC年會 范雲：感謝陳昭姿去年願意加入

（中央社記者林敬殷台北12日電）副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，民進黨立法院黨團今天表示，感謝民眾黨立委陳昭姿參與，讓台灣成為IPAC會員，面對中共跨境鎮壓的威脅，也證明民主同盟國家合作的重要。

民進黨團今天上午在立法院舉行「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。

民進黨立委范雲表示，今年IPAC年會是台灣首次以會員身分，她以台灣共同主席身分出席，也非常榮幸能在場見證台灣在國際外交的重要歷史，副總統蕭美琴代表台灣不只是踏上歐洲，並進入象徵歐洲政治權力核心的歐洲議會。

范雲說，成為IPAC正式會員必須符合跨黨派的前提，也就是該國的至少2個政黨必須有代表參加；因此，她要感謝民眾黨立委陳昭姿去年願意加入IPAC，也希望民眾黨未來繼續支持拓展台灣外交關係。

范雲指出，這次蕭副總統的演講非常成功，歐洲國會議員認為，蕭副總統的演說對於台灣在艱困局勢中做的努力分析透徹。這不只是象徵對台灣的支持，也希望能夠聆聽、學習、參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。

范雲表示，IPAC這次會議通過「布魯塞爾公告」，內容提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，包括對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，並提供聯繫管道，確保案件能獲得反應與支持。

范雲指出，IPAC這次也針對台海維持現狀發表宣言，反對單方面改變台海現狀，並特別定義違反現狀行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排，並要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，感謝民眾黨立委陳昭姿參與，與范雲成為共同主席，讓台灣順利加入IPAC，顯見有見識、有肚量的政治人物，才能促成有意義的外交突破。繼蕭副總統後，前總統蔡英文前往德國柏林代表台灣傳遞台灣聲音，說明女力接力讓台灣發揚光大，讓台灣在國際上被看到。

鍾佳濱說，這次年會發布的布魯塞爾公告，清楚向中共表達民主同盟國會一致的要求，不得以跨境鎮壓手段對付國會議員及自由民主國家人民的作為，不只台灣面臨中共跨境鎮壓威脅，民主同盟國家國會也有類似的危機；因此，不只國內朝野要合作，也要在國際形成民主同盟，證明民主同盟國家合作的重要。（編輯：蘇志宗）1141112