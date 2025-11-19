IPAC承認台灣獨立政權？網傳北京當場氣炸 「重磅宣言」完整翻譯曝光

副總統蕭美琴11月7日以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題，驚喜現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，整趟行動事前可謂保密到家；《路透社》曾示警，這可能引發中國的報復行動；陪同與會的外交部長林佳龍則形容，歐洲行過程猶如電影007一樣驚險。近日，網路上傳出「IPAC重磅宣言」相關訊息，內容聲稱IPAC在布魯塞爾召開年度峰會中，通過名為「現狀維持宣言（Declaration on the Status Quo）」的決議，正式承認台灣獨立政權，讓北京當場氣炸。台灣事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。​



調查報告顯示，MyGoPen經檢視網傳訊息，發現原始出處為YouTube頻道「北美王律」於11月14日發布的影片，以內容引述的《重磅宣言！IPAC：台湾有事就是世界有事》報導，可找到「万维读者网」在12日發布的報導，作者為Newtalk （新頭殼），實際在官網搜尋，簡體字版本與原始報導標題相比簡化不少，若只單看「万维读者网」易誤以為「台灣有事就是世界有事」是 IPAC的聲明，但事實上該句話出自出席IPAC峰會的民進黨立委范雲，​在分析IPAC通過名為「對（台灣／海峽兩岸）現狀的宣言」（DECLARATION ON THE STATUS QUO）的決議後，認為全球化時代下台海穩定已是世界課題，也就是「台灣有事就是世界有事」。

蕭美琴此趟IPAC大會發表演說之行，事前保密到家。（資料照，美聯社）

MyGoPen進一步以「DECLARATION ON THE STATUS QUO」搜索，可找到《中央社》14日的報導，內容提到IPAC在11月7日、8日舉行年度峰會，並通過台灣海峽「現狀維持宣言」，其中特別強調明確界定「現狀」的重要性，以確保台海和平。 而據IPAC在12日發布的新聞稿，可以找到名為「現狀維持宣言」（Declaration on the Status Quo）的具體內容，由此可知IPAC共同宣言，重點在於「反對任何單方面改變台海現狀的行為」，並未提到支持台灣統一或台灣獨立的內容，也未如傳言所述「正式承認台灣獨立政權」，傳訊息容易造成民眾誤解。

「現狀維持宣言」 IPAC成員達成廣泛共識

根據調查報告，「Declaration on the Status Quo」完整翻譯為「在峰會期間，IPAC 成員通過了一項共同宣言，再次確認反對任何試圖單方面改變台海現狀的行為。雖然承認對於「現狀」的定義各有不同，IPAC成員仍確認一項廣泛共識：任何試圖以脅迫或武力方式改變台灣事實上的自治，都是不可接受的；並列出以下將構成違反現狀的行動，包括： 1. 阻止台灣行使自主治理、控制自身邊界（包括領海）、維持正常運作的經濟，或保護其社會免受惡意政治干預。 2. 阻止台灣與其他國家建立實質關係，以及阻止其他國家在其意願下自由與台灣建立此類關係。 3. 以強迫或脅迫方式對台灣施加一項其公民或政治代表未同意的政治安排。 與會議員強調，區域和平與穩定對全球安全至關重要，並承諾推動國會倡議，要求各自政府遵守這些原則。」

