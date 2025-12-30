IPAC指中共威脅印太地區和平 外交部感謝為臺發聲

記者吳典叡／臺北報導

共軍東部戰區在臺灣周邊實施針對性軍事演習，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日聲明指出，中共增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮；外交部則感謝IPAC持續以具體行動為臺發聲。

共軍東部戰區昨日宣布在臺灣周邊實施演習，對此，IPAC在X發布聲明指出，中共此舉顯然是刻意升級對臺脅迫；此類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示中共正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。

外交部歐洲司長黃鈞耀今日上午於例行記者會表示，對於IPAC持續以具體行動為臺發聲，並向國際社會強調臺海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定。

黃鈞耀表示，維護臺海現狀已是國際共識，並符合各方重要利益，但中共仍執意以軍事挑釁、軍事演訓等手段恐嚇臺灣及周邊國家，此舉不但挑戰「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

黃鈞耀說，臺灣做為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護臺海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

