IPAC指共軍軍演增誤判風險 外交部致謝以行動挺台

（中央社記者楊堯茹台北30日電）中國解放軍東部戰區在台灣周邊實施針對性軍事演習，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明指中方增加誤判風險、破壞兩岸穩定。外交部感謝IPAC持續以具體行動為台發聲。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5處公告海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在X發布聲明指出，中國此舉顯然是刻意升級對台脅迫；此類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示中共正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。

IPAC強調，此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮，IPAC呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。

外交部歐洲司長黃鈞耀上午於例行記者會表示，對於IPAC持續以具體行動為台發聲，並向國際社會強調台海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定。

黃鈞耀強調，外交部重申維護台海現狀已是國際共識，並符合各方重要利益，但中國仍執意以軍事挑釁、軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

黃鈞耀說明，台灣做為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

媒體詢問，歐盟、G7等理念相近國近年屢次表達對中共軍演的關切，這次「正義使命-2025」演習，國際社會是否有相關表態。

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君回應，台灣向來與理念相近國家保持密切的聯繫，特別是美、日、歐盟和G7成員國，台灣政府跟各方的溝通管道都十分通暢。（編輯：張若瑤）1141230