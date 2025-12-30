IPAC發聲明嚴正譴責中共軍演 外交部致謝：維護台海現狀已是國際共識

針對對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天（30日）發聲明譴責中共對台軍演，外交部歐洲司長黃鈞耀代表外交部致謝，並強調維護台海現狀已是國際共識。（圖／陳凱貞攝）

中國解放軍自昨日起對台展開代號「正義使命-2025」聯合演習，引起國際關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天發表聲明嚴正譴責。對此，外交部歐洲司長黃鈞耀今天（30日）在例行記者會上表示，外交部對IPAC持續以具體行動為台灣發聲，表達高度歡迎與肯定，並強調維護台海現狀已是國際共識。

中國解放軍自昨日起對台展開代號「正義使命-2025」聯合演習，預計今天於台灣周邊進行實彈射擊。IPAC今天發表聲明，嚴正譴責中共企圖將武力威嚇常態化，並為潛在衝突進行準備。

IPAC在聲明中指出，中國此舉不僅大幅升高區域風險、破壞兩岸和平，更對印太地區安全與全球繁榮構成威脅。

對此，外交部歐洲司長黃鈞耀今天在例行記者會上說，外交部對IPAC持續以具體行動為台灣發聲，並向國際社會強調台海和平穩定重要性，表達高度歡迎與肯定。

外交部重申，維護台海現狀已是國際社會的廣泛共識，亦符合各方共同利益；然而，中國仍持續以軍事挑釁與演習手段威嚇台灣及周邊國家，不僅挑戰《聯合國憲章》關於不得使用武力或武力威脅的原則，也違反國際規範。

外交部強調，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟、歐洲理念相近國家及國際友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。



